Os caranguejos foram recuperados pelos guardas municipais da 1ª Regional, que atendem a área do Centro da cidade.Divulgação

Publicado 01/10/2021 19:33 | Atualizado 01/10/2021 21:26

O período de defeso do caranguejo uçá (Ucides Cordatus) começou, nesta sexta-feira (1º), em Niterói, mas tem gente que não respeita. No entanto, graças ao patrulhamento de rotina da Guarda Municipal de Niterói, uma apreensão aconteceu na hora e mais de 800 crustáceos, que seriam vendidos ilegalmente no bairro de Ponta d’Areia, foram recuperados e soltos na área de manguezal do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), em Itaipu, na Região Oceânica, por agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Segundo as informações, os caranguejos, salvos pelos guardas municipais da 1ª Regional, que atende a área do Centro da cidade, foram encontrados em caixotes na rua e a Coordenadoria Ambiental foi acionada imediatamente. De acordo com os agentes, esta ação será contínua enquanto durar o período de defeso.

"Somente animais congelados inteiros podem ser comercializados e com a apresentação da declaração de estoque emitida pelas autoridades competentes. Escolhemos fazer a soltura no manguezal em Itaipu porque é um santuário ecológico e estamos levando várias espécies para reprodução. Contamos com o auxílio dos guardas do Inea, que são nossos parceiros em ações ambientais e de proteção ao ecossistema”, disse o coordenador da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, Jociley Neves.



Conforme portaria do Ibama, N-52, de 30/09/2003, o período de defeso inicia em 1º de outubro e segue até 30 de novembro para machos e fêmeas, e de 1 a 31 de dezembro para as fêmeas, no Estado do Rio de Janeiro.