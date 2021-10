O prefeito de Niterói, Axel Grael, (Centro) se reuniu com o reitor Antonio Claudio e técnicos da Universidade para discutir o projeto. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 01/10/2021 20:49

A Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense (UFF) formaram um grupo de trabalho para desenvolver projetos para o Morro do Gragoatá, na Zona Sul da cidade.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, se reuniu nesta sexta-feira (1º) com o reitor Antonio Claudio da Nóbrega e técnicos da universidade para discutir o projeto, que vai articular arte, ciência e natureza, em uma relação com a cidade e a Baía de Guanabara. O encontro também contou com a presença da vereadora Walkíria Nictheroy.



De acordo com o chefe do Executivo niteroiense é muito importante as iniciativas que sejam sustentáveis e incentivem a retomada da economia. ''Esses locais são fundamentais para Niterói e para o futuro da cidade. Valorizar esses espaços é essencial nesse momento de retomada da economia, onde o turismo é uma das prioridades”, explicou Grael.