Em Brasília, o secretário Beto da Pipa participou de reuniões com o coordenador-Geral de Regularização Fundiária Urbana do Ministério. - Divulgação

Publicado 30/09/2021 20:24 | Atualizado 30/09/2021 20:33

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF) foi buscar, nesta quinta-feira (30), junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em Brasília, recursos para a execução de projetos de regularização fundiária, melhorias em moradias precárias e construção de unidades residenciais dentro do “Programa Casa Verde e Amarela”.



O secretário da SMHRF, Roberto Fernandes Jales, mais conhecido como Beto da Pipa, esteve na Capital e visitou gabinetes nos ministérios em busca dos avanços e melhorias no “Casa Verde e Amarela”, como a ampliação do valor dos imóveis, que poderão ser financiados e o aumento do subsídio do programa através de parcerias com governos estaduais.

Durante todo o dia o secretário Beto da Pipa participou de reuniões com o coordenador-Geral de Regularização Fundiária Urbana do Ministério, José Cristiano Rilling, e com a coordenadora de Assuntos Transversais, Bruna Tsé, para apresentação dos projetos que têm como objetivo a captação de recursos para que o município de Niterói possa ampliar as ações na área de habitação.

“O trabalho nesta área não pára e vou me dedicar cada vez mais para gerar condições melhores de moradia para à população de Niterói, através dos programas de habitação da cidade. Fomos muito bem atendidos e conseguimos atingir os objetivos de trazer capacitação e recursos para a nossa Secretaria”, destacou o secretário Beto da Pipa.