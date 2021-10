A quadra da Unidos do Viradouro ficou lotada nesta sexta-feira (1º) para acompanhar a escolha do samba-enredo para o Carnaval 2022. - Reprodução TV Viradouro

Publicado 01/10/2021 23:00 | Atualizado 01/10/2021 23:05

A quadra da Unidos do Viradouro ficou lotada nesta sexta-feira (1º) para acompanhar a escolha do samba-enredo para o Carnaval 2022, que aconteceu na Cidade do Samba, no Rio. Com a composição de Porkinho, Felipe Filósofo, Lucas Marques, Fábio Borges, Devid Gonçalves e Ademir Ribeiro, a escola vai tentar o bicampeonato com o enredo: “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, dos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira.



De acordo com o mestre de bateria, Ciça, o desfile vai voltar no tempo e evidenciar o contentamento dos foliões cariocas no Carnaval do ano de 1919, que marcou o fim da pandemia da gripe espanhola.



Segundo os compositores que saíram vitoriosos da escolha do samba, a ideia em conjunto é ter uma nova roupagem. “Depois de tantos sambas sem verbo, rima e em formato de diálogo, esse é inovador no Rio em forma de carta com rimas de alto padrão quando temos classes gramaticais diferentes. Quebramos as mesmices dos versos sem sair do regulamento. É um som de cenário de quando se fecha os olhos e se ouve a melodia e pensa na cena”, disse o compositor Lucas Marques.



Confira a letra do samba vencedor:



“Amor, escrevi esta carta sincera

Virei noites à sua espera

Por te querer quase enlouqueci

Pintei o rosto de saudade e andei por aí

Segui seu olhar numa luz tão linda

Conduziu meu corpo, ainda

O coração é passageiro do talvez

Alegoria ironizando a lucidez

Senti lirismo, estado de graça

Eu fico assim quando você passa

A avenida ganha cor, perfuma o desejo

Sozinho te ouço se ao longe te vejo

Te procurei nos compassos e pude

Aos pés da cruz agradecer à saúde

Choram cordas da nostalgia

Pra eternidade, um samba nascia

Não perdi a fé, preciso te rever

Fui ao terreiro, clamei: obaluaê!

Se afastou o malque nos separou

Já posso sonhar nas bênçãos do tambor

Amanheceu! Num instante já

Os raios de sol foram testemunhar

O desembarque do afeto vindouro

Acordes virão da Viradouro

Tirei a máscara no clima envolvente

Encostei os lábios suavemente

E te beijei na alegria sem fim

Carnaval, te amo, na vida és tudo pra mim

Assinado: um pierrot apaixonado

Que além do infinito o amor se renove

Rio de Janeiro, 5 de março de 1919”.