Publicado 05/10/2021 18:09 | Atualizado 05/10/2021 18:26

Os escapamentos barulhentos das motos estão com os dias contados em Niterói. É que os vereadores, em conjunto, Leandro Portugal e Fabiano Gonçalves deram entrada na Câmara de um

projeto de lei que autoriza a Prefeitura a proibir a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas. A instalação de dispositivos e similares que intensificam o ruído emitido por esses veículos também poderá ser proibida.

A Câmara dos Vereadores de Niterói dever partir para a segunda discussão na próxima semana do projeto de lei. De acordo com a proposta, a fiscalização ficará a cargo da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Polícia Militar e o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ). O autor do projeto justificou que, devido ao período de pandemia, houve um aumento do Delivery e o barulho das motos está um verdadeiro horror. "Não respeita ninguém, crianças, em especial as autistas, idosos e animais sofrem", ressaltou Portugal.

Ele disse que acima de 85 decibéis o barulho pode ser nocivo à saúde, já que uma moto com o escapamento adulterado pode chegar a 118 decibéis, causando problemas auditivos. É fundamental coibir esse tipo de ruído desnecessário que causa grandes transtornos”, afirmou Leandro Portugal.

Reunião - Durante reunião presencial para tratar sobre assunto o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, recebeu das mãos dos vereadores Leandro Portugal e Fabiano Gonçalves, o Título de Cidadão Niteroiense.

Segundo Konder, foi muito bom receber dos vereadores de Niterói a homenagem. "Obrigado à Câmara de Vereadores de Niterói e aos dois parlamentares que me deram a honra de receber esse tão importante título. Me sinto mais ainda comprometido com essa cidade que levo no coração. Fui morador da Rua Paulo César por um período e foi no Colégio Abel que meu filho Gabriel teve parte dos seus ensinos e nesta cidade tive a oportunidade de fazer grandes amigos de vida. Gratidão eterna", disse Konder.