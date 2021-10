Coordenada pela Seop, a ação acontecerá todos os fins de semana e feriados até 6 de março. - Divulgação PMN - Foto Luciana Carneiro

Coordenada pela Seop, a ação acontecerá todos os fins de semana e feriados até 6 de março. Divulgação PMN - Foto Luciana Carneiro

Publicado 04/10/2021 19:42

Para manter a tranquilidade em Niterói durante o período mais quente do ano, a Prefeitura de Niterói iniciou a Operação Verão em 12 praias da cidade. A ação de ordenamento será coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e acontecerá todos os fins de semana e feriados até o dia 6 de março de 2022.

Segundo as informações, um conjunto de regras que vai orientar a cidade nos próximos meses de pandemia de Covid-19, que tem entre as medidas a reabertura das praias, com a suspensão do uso de máscara exclusivamente na faixa de areia, com distanciamento mínimo de um metro entre os frequentadores.



"As fiscalizações acontecem na praia do Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Adão e Eva, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. A Seop terá guardas municipais, agentes operacionais e da Fiscalização de Postura atuando na operação. Eles vão promover o ordenamento nas faixas de areia, calçadão, ruas e praças próximas aos locais frequentados pelos banhistas. Os agentes também fiscalizarão os quiosques", informou a Seop no texto.



Conforme as informações, a Operação Verão conta também com efetivos da NitTrans, Neltur, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), as Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, de São Francisco, Charitas, Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten), Defesa Civil, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.



Para denúncias e urgências, os frequentadores das praias poderão ligar para o número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).