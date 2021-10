O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, elogiou o aprofundamento do processo democrático das escolas e do aumento da transparência na escolha dos novos diretores e diretoras escolares. - Divulgação

O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, elogiou o aprofundamento do processo democrático das escolas e do aumento da transparência na escolha dos novos diretores e diretoras escolares.Divulgação

Publicado 04/10/2021 19:17 | Atualizado 04/10/2021 19:23

A Prefeitura de Niterói lançou o edital para habilitação para os interessados em se candidatar aos cargos de Diretor e Diretor Adjunto das Unidades de Educação da Rede Municipal de Niterói no biênio 2022-2023. Neste ano, o processo ganhou etapas mais robustas de formação e a apresentação do plano de gestão dos candidatos, visando um processo mais transparente e democrático.



"Estão habilitados a participar os profissionais do quadro do magistério da Fundação Municipal de Educação (FME), que estejam em efetivo exercício nas unidades onde pretendem concorrer há no mínimo dois anos ininterruptos. Conforme o Plano Municipal de Educação, publicado em 2016, as atuais direções escolares poderão concorrer somente a mais esta eleição", comunicou a Prefeitura no texto.



O secretário Vinicius Wu, quer um processo mais participativo, ainda mais transparente e que consiga dar conta dos desafios para a gestão escolar nos próximos anos.



"O processo de habilitação exige a participação em trilha formativa online, formação presencial, entrega de um plano de gestão e entrevista sobre o plano. Os interessados formarão duplas para a elaboração do plano e entrevista, contudo, o processo de habilitação será individual e levará em consideração, além do plano de gestão, as certificações das formações, uma atividade no módulo presencial e o desempenho de cada um na entrevista", informou Wu.





A assessora de desenvolvimento da Educação, Tatiana Santos, defendeu a inclusão de cursos de formação para os candidatos. "Identificamos nas falas dos atuais gestores escolares, em diversos encontros de trocas de experiência e escuta, que muitos acabam aprendendo na prática cotidiana os meandros da função. Neste sentido, entendemos que a formação continuada é uma ferramenta essencial para o preparo e atualização dos futuros gestores da rede pública municipal", explicou a assessora.