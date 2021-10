O carioca Pedro Calado foi o grande vencedor, seguido de Lucas Chumbo. Já o niteroiense Gabriel Sampaio conquistou o terceiro lugar. - Foto: Tony Andrea

Publicado 06/10/2021 20:06 | Atualizado 06/10/2021 20:26

O Itacoatiara Big Wave já tem o seu campeão da edição 2021. O carioca Pedro Calado foi o grande vencedor ao descer a onda que foi considerada a maior já surfada em Itacoatiara, de quase seis metros. Segundo a organização do evento, o atleta de Saquarema Lucas Chumbo, ficou em segundo lugar em uma disputa acirrada nas três janelas abertas durante o campeonato. Já o niteroiense Gabriel Sampaio conquistou o terceiro lugar.

A competição foi considerada positiva no inédito formato digital, realizada entre julho e setembro. Os atletas aprovaram as grandes ondulações e ondas surfadas registradas em vídeo e enviadas para serem julgadas por um comitê técnico especializado. Segundo informações, ao todo, foram distribuídos R$ 50 mil em prêmios, divididos entre os surfistas e seus cinegrafistas. A premiação aconteceu na manhã desta quarta-feira (06) na própria praia de Itacoatiara.



O atleta de Niterói, Gabriel Sampaio, também foi destaque no campeonato terminando em 3º lugar. A competição teve ainda como destaque a carioca Michelle des Bouillons que conseguiu a maior onda já surfada por uma mulher em Itacoatioara, que se consolidou como a referência no surf de ondas grandes e Tow-in no Brasil. "O tamanho e a potência de suas ondas são internacionalmente reconhecidos", ressaltou Sampaio.



O título - Logo no swell de abertura Pedro Calado surfou a maior onda da competição que fez a diferença na pontuação do atleta já que no julgamento do surf de ondas grandes a maior nota tem peso dois. Ele disse que costuma estar em casa na praia. "Me dou super bem em Itacoatiara e nos dois últimos anos a praia tem me dado muita alegria. O somatório era de duas ondas mas logo na primeira já consegui uma maravilhosa e acho que foi a maior que eu já peguei no Brasil. Itacoatiara é um lugar muito especial, com ondas maravilhosas e pessoas sensacionais“, comemorou o campeão.



A organização não esqueceu de reconhecer que todo sucesso do evento só foi possível graças aos patrocinadores. "O campeonato foi apresentado pela Enel Distribuição Rio e Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói. Apoio: Brodão Brasil Arenque Surfboards, IBMR Centro Universitário, Organics e E.Vianna Personal", ressaltou no texto.



O organizador Alexey Wanick disse que o novo critério incentivou os atletas a buscarem as maiores ondas. "Competições como essas incentivam o esporte e incrementam o turismo na cidade. Vejo muito potencial em Niterói com competição desse tipo e como forma de estimular e incentivar também outros atletas. Tivemos esse ano ondas que nunca foram surfadas em Itacoatiara e se bobear no brasil e isso também graças ao crescimento e aperfeiçoamento desses atletas. Vamos evoluir", explicou e enalteceu Wanick.

O secretário de Esporte e Lazer de Niterói (Smel), Luiz Carlos Gallo, disse que é muito importante mais uma vez apoiar esse evento na nossa cidade. "Foi mais um ano com grande sucesso ao trazer os maiores nomes brasileiros do surf nessa modalidade para nossas águas. Isso só ressalta ainda mais que Itacoatiara com sua geografia favorável e suas ondas diferenciadas é um dos "berços" do surfe mundial. Esse tipo de competição é benéfico para o município, gera visibilidade, inclusive para o exterior ao projetar Niterói com o a cidade dos esportes. Quero parabenizar ainda os vencedores: Pedro Calado, Lucas Chumbo, nosso niteroiense Gabriel Sampaio, e a todos que estiveram no mar se desafiando", afirmou Gallo.



Conforme o regulamento, os atletas fizeram as filmagens e enviaram para a organização do evento. Após o encerramento da janela, o material foi julgado por uma comissão de arbitragem profissional, utilizando os critérios adotados pela Liga Mundial para o surf de ondas grandes. “Itacoatiara é um lugar marcante na história do surf no estado. É um treino incrível para Nazaré e outras ondas gigantes. Foi incrível “, vibrou o segundo colocado Lucas Chumbo.