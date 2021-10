As placas de sinalização têm mensagens educativas sobre a Ilha, que tem acesso por uma ponte no final da Rua Mário Souto, no Cafubá. - Divulgação

Publicado 13/10/2021 19:31

As espécies da flora da Ilha do Pontal, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, que integra o Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), estão sendo catalogadas pela equipe do Herbário da Universidade Federal Fluminense em parceria com a Prefeitura de Niterói. Após mapeamento, as equipes da universidade e de Gestão de Lagunas da Prefeitura de Niterói farão o diagnóstico de todas as espécies que são nativas, invasoras ou ameaçadas de extinção, para que seja intensificado o trabalho de preservação da flora local.

Os pesquisadores foram convidados para fazer o estudo da área pelo grupo voltado para atuação lagunar e que vem realizando diversas ações no local com o objetivo de preservar aquele ecossistema.

“A Prefeitura instalou placas e estamos monitorando a vegetação. Também contamos com o apoio de voluntários e do Conselho Comunitário da Região Oceânica (Ccron). É uma das riquezas ambientais da cidade”, explica Amanda Jevaux, gestora de lagunas da Prefeitura de Niterói.

As placas de sinalização têm mensagens educativas sobre a Ilha, que tem acesso por uma ponte no final da Rua Mário Souto, no Cafubá.

A professora de Botânica da UFF e curadora do Herbário, Adriana Lobão, explica a importância da pesquisa.

“O que estamos fazendo aqui na Ilha é um inventário da flora local e a partir disso saber que espécies são se são endêmicas ou ameaçadas de extinção. Para conservar precisamos primeiro conhecer. Isso é fundamental para o ecossistema”, afirma a professora.

Em 2014, um decreto assinado pelo então prefeito Rodrigo Neves instituiu o programa Niterói Mais Verde, criando 22,5 milhões de metros quadrados de áreas protegidas no município, o que inclui a Ilha do Pontal.