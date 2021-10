Segundo a Prefeitura, o objetivo da feira é estimular o encontro entre as funções sociais de livreiros e professores. - Divulgação

Segundo a Prefeitura, o objetivo da feira é estimular o encontro entre as funções sociais de livreiros e professores.Divulgação

Publicado 11/10/2021 20:07 | Atualizado 12/10/2021 09:15

A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) promovem, entre esta quarta-feira (13) até a próxima (20), a Feira Literária Digital de Niterói, em parceria com a Associação Estadual de Livrarias do RJ. Segundo a Prefeitura, com transmissão na página Educação Niterói, o evento contará com palestras e atividades on-line gratuitas para os profissionais e alunos da Rede Municipal e demais interessados. Profissionais podem participar ao vivo através do Zoom, com inscrição até terça-feira (12) no link https://tinyurl.com/FeiraLiterariaDigital.

"O objetivo da feira é estimular o encontro entre as funções sociais de livreiros e professores, em prol de novas e diversificadas práticas de leitura, além de estreitar diálogo com livrarias parceiras da cidade, favorecendo o estímulo à leitura", destacou o Executivo no texto.

A abertura do evento terá a participação do secretário de Educação de Niterói, Vinicius Wu, e do subsecretário de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional, Thiago Risso. Terá também a participação especial do escritor e livreiro Aníbal Bragança, mestre e doutor em Ciências da Comunicação, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, que realizará uma reflexão sobre o tema "A Educação e as Livrarias em Niterói".

Para os interessados, a programação da feira será eclética e visa abranger diferentes tipos de público. Haverá dicas de leitura com os profissionais da livraria Saraiva, um debate sobre “Literatura acessível: humanizar para educar melhor”, com o professor de arte da SME, João Paulo Silva, promovido pela livraria Paulinas, e uma roda de conversa sobre “Os desafios educacionais frente à geração Z”, com a historiadora Flaviane Vaz, promovida pela livraria CPAD.

Haverá também o “Encontro com o autor”, promovido pela Travessa, entre a educadora e livreira Carol Freitas e o autor João Luiz Guimarães com o livro “Sagatrissuinorana”. O livro, uma homenagem a João Guimarães Rosa, reconta a fábula dos três porquinhos, tendo como pano de fundo o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. A última palestra será promovida pela livraria SCHOFFER sobre “O livro como centro das oficinas de leitura e escrita”, ministrada por Fábia dos Santos Marucci, doutora pela UFF, professora da UNISUAM e gestora do projeto “Escriturando”, em Niterói.

A programação é a seguinte:

13 de outubro

- 10h: Abertura com o escritor e livreiro Aníbal Bragança, com a palestra "A Educação e as Livrarias em Niterói"

- 11h: Dicas de leitura com profissionais da livraria Saraiva

20 de outubro

- 10h: Debate “Literatura acessível: humanizar para educar melhor”, com João Paulo Silva, mestre em diversidade e inclusão, professor de arte da SME Niterói e professor regente da sala de recursos da SEEDUC/RJ, promovido pela livraria Paulinas

- 11h: Roda de conversa “Os desafios educacionais frente à geração Z”, com a historiadora Flaviane Vaz, promovida pela livraria CPAD

- 15h: Encontro com autor - uma conversa entre a educadora e livreira Carol Freitas e o autor João Luiz Guimarães sobre o livro “Sagatrissuinorana”, promovida pela livraria Travessa

- 16h: Palestra “O livro como centro das oficinas de leitura e escrita”, ministrada por Fábia dos Santos Marucci, professora e gestora do projeto “Escriturando”, promovida pela livraria Schoffer