Segundo a programação, no dia 20 de outubro, às 13h, a Plataforma Urbana da Engenhoca recebe o Workshop em Blockchain.Divulgação SMCTI

Publicado 11/10/2021 18:02

A Prefeitura de Niterói preparou uma nova edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em comemoração as da Ciência, Tecnologia e Inovação com uma programação bem legal. O evento terá o tema: “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta” e dentre os objetivos, segundo o Executivo, estão cooperação, articulação, interação, troca de informação, transferência de tecnologia, multilateralismo, superação de limites e reafirmação do compromisso com a vida no planeta. A semana é organizada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Informação (SMCTI), e terá início nesta quarta-feira (13), no auditório do Caminho Niemeyer, às 17h. A transmissão será feita pela página https://www.facebook.com/SMCTI/. Para participar de alguns eventos, é necessário fazer inscrição pelo site https://cienciaetecnologia.niteroi.rj.gov.br/mesdaciencia/

Segundo a subsecretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e coordenadora do Mês da Ciência, Adriana Neves Barreto de Lima, a cidade de Niterói, desde a primeira edição da SNCT, em 2004, desenvolve várias atividades em uma programação extensa que se desdobrou no Mês da Ciência, Tecnologia, Inovação de Niterói a partir de 2018. "Os destaques para 2021 estão no workshop de LGPD, no Webinar sobre Blockchain e num grande evento online sobre os desafios da indústria de games no Brasil. Selecionamos os melhores representantes e especialistas de cada área”, destacou a subsecretaria Adriana Neves.



De acordo com as informações, o mês de comemorações vai começar com o debate sobre Ciência e Negacionismo, na abertura da XVIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que comemora o mês da Ciência, Tecnologia e Inovação, no dia 13, às 17h. Logo depois, haverá a cerimônia de posse do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia da gestão 2021-2024.



"No dia 20 de outubro, às 13h, a Plataforma Urbana da Engenhoca recebe o Workshop em Blockchain, que é uma tecnologia que valida dados e fornece segurança das transações com criptoativos. O uso de Blockchain irá possibilitar que organizações públicas estruturem serviços e potencializem a transparência. A partir das 14h, a página https://www.facebook.com/SMCTI/ irá transmitir o Webinar “Imersão em Blockchain”, onde serão discutidas e abordadas ideias e soluções voltadas a blockchain que possam potencializar a gestão e os serviços públicos", explicou o Executivo no texto.

Na programação ainda temas como “Blockchain na Gestão pública”, “Smart Contracts” e “A carreira de desenvolvedor de Blockchain” serão apresentados por profissionais de referência na área, como a especialista em Blockchain e Criptomoeda, Helena Margarido, e a coordenadora da Comissão de Estudo de Software, Tecnologia e Proteção de Dados da ABPI, especialista em Aplicações e Inovações Empresarias de Blockchain pelo MIT, Co-host do Podcast “Panorama Regulatória” no portal Future of Money, da Revista Exame e pesquisadora e professora, Thamilla Talarico.



Para os interessados, no dia 21 e 22, das 9h às 13h, no Caminho Niemeyer, acontece o workshop sobre Adequação Municipal à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). O objetivo deste workshop é debater os principais pontos em que a LGPD pode impactar o governo municipal de Niterói, apontando as responsabilidades dos gestores públicos e as possibilidades de sanção que a lei apresenta. Este workshop é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, através da SMCTI, com o grupo de pesquisa Tutela de Dados Pessoais, cadastrado no CNPq, coordenado pelos professores Plinio Lacerda Martins e Sérgio Gustavo de Mattos Pauseiro, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense.



Já na terça-feira (26) será movimentado com a chegada do Niterói Game Conf que vai fomentar na cidade de Niterói uma discussão em torno dos desafios da atual indústria de games no cenário nacional. Essa área vem se destacando na economia nacional e internacional e na geração de empregos. Com isso, o evento traz reflexões como: Qual o papel do governo no incentivo a geração de novas empresas e no desenvolvimento de novas franquias? Quais os mecanismos para criar ambientes de inovação que possam potencializar a geração de mão de obra qualificada e a oferta de novos empregos no setor de games? Serão realizados painéis de debates, seguidos de talk-shows com produtoras e empresas do setor de games e audiovisual sobre os temas: Ambientes Inovadores e o fortalecimento da indústria de games, O gap de desenvolvedores no Brasil na área de games, Games na educação: de antagonistas a grandes aliados e A presença feminina na indústria. O evento conta com um site para mais informações: niteroigameconf.com.



Para o encerramento, no dia 27, está programada a inauguração do Hub de Games - Habitat de Inovação direcionado ao fomento e impulsionamento de negócios na área de games. No espaço, que será inaugurado no Terminal Rodoviário João Goulart às 15h, acontecerão meetups e workshops, além de oferecer um programa específico de inclusão digital. Mais informações sobre todo o evento no site https://cienciaetecnologia.niteroi.rj.gov.br/mesdaciencia/.