Segundo a Prefeitura, a convocação dos 129 profissionais aprovados é do concurso da Educação realizado em 2016. Divulgação PMN

Publicado 08/10/2021 19:11

A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME) publicaram no Diário Oficial desta sexta-feira (8), a convocação de 129 profissionais aprovados no concurso da Educação, realizado em 2016. Desde então, foram feitas 30 convocações, totalizando 2.522 profissionais chamados para compor o quadro de servidores da rede municipal.

Segundo a Prefeitura, os 129 aprovados estão distribuídos nos seguintes cargos: professor I (55), pedagogo - ampla concorrência e pessoas com deficiência (19), professor II - língua inglesa, língua espanhola, arte, educação física e matemática, (24), bibliotecário (5), nutricionista (1), agente de coordenação de turno (2), auxiliar de portaria - ampla concorrência e pessoas com deficiência (5), merendeiro (18).

"Os candidatos convocados devem comparecer ao auditório da Fundação Municipal de Educação (Visconde de Uruguai, 414, Centro), nos dias e horários estipulados no edital, conforme o cargo em que foram aprovados, munidos da documentação exigida (original e cópia)", explicou a SME no texto.

Quem não comparecer na data estabelecida, precisa ir à Superintendência de Gestão de Pessoas da FME no prazo de 30 dias a contar do dia indicado para a apresentação. Em caso de não comparecimento, o candidato será considerado desistente.

Outras informações sobre a relação dos convocados e o dia e horário de comparecimento na FME estão disponíveis no Diário Oficial do Município, no link http://www.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/do/2021/10_Out/08.pdf.

Calendário de comparecimento dos aprovados é o seguinte:

– Professor I ampla concorrência (Classificação 1108ª a 1127ª) – Data: 16/11/2021 Horário: 9h

– Professor I ampla concorrência (Classificação 1128ª a 1147ª) – Data: 16/11/2021 Horário: 13h

– Professor I ampla concorrência (Classificação 1148ª a 1162ª) – Data: 17/11/2021 Horário: 9h

– Pedagogo ampla concorrência (Classificação 50º a 66º), Pedagogo pessoas com deficiência (Classificação 9º a 10º) – Data: 17/11/2021 Horário: 13h

– Professor II – língua espanhola, língua inglesa e arte – Data: 18/11/2021 Horário: 09h

– Professor II – educação física, matemática, bibliotecário e nutricionista – Data: 18/11/2021 Horário: 13h

– Agente de coordenação de turno, auxiliar de portaria (ampla concorrência e pessoas com deficiência) e merendeiro – Data: 19/11/2021 Horário: 9h

Documentos necessários (original e cópia):

– Documento oficial de identidade.

– Comprovante de escolaridade mínima, devidamente registrado, de acordo com as exigências do cargo para o qual foi inscrito, não sendo permitidas declarações, históricos, certidões ou protocolos.

– Título de Eleitor com o comprovante de votação/justificativa da última eleição ou declaração original de quitação com as obrigações eleitorais.

– Cartão de identificação do Contribuinte Pessoa Física (CPF) com declaração de regularidade da Receita Federal.

– Numeração do CPF do cônjuge ou companheiro, se houver.

– Certificado de reservista ou documento equivalente;

– Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado.

– Comprovante de residência.

– Cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal relativa ao último exercício fiscal.

– Registro profissional no Conselho correspondente ao cargo para o qual está concorrendo, quando se tratar de atividade profissional já regulamentada, na forma da lei.

– Comprovante de quitação com o órgão de classe correspondente, quando for o caso, na forma da respectiva legislação (somente para o cargo de Professor II, disciplina Educação Física).

– 1 foto 3×4 recente.