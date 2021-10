O resultado coloca a UFF na 19ª posição dentre as universidades da América Latina e a 16a dentre as universidades brasileiras. - Divulgação

Publicado 07/10/2021 20:11

A Universidade Federal Fluminense (UFF) teve 105 pesquisadores de diversas áreas do conhecimento reconhecidos pelo AD Scientific Index 2021, ranking internacional dos cientistas mais influentes do mundo. O resultado coloca a Universidade Federal Fluminense na 19ª posição dentre as universidades da América Latina e a 16a dentre as universidades brasileiras.

O reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega garante que é um orgulho muito grande para a Universidade estar entre as vinte da América Latina em maior número de pesquisadores com produção de alto impacto. “A colocação reforça o avanço do perfil científico da nossa comunidade acadêmica, que está cada vez mais presente em rankings de grande repercussão nacional e internacional. Quero parabenizar mais uma vez todos(as) os(as) pesquisadores(as) contemplados(as), os(as) servidores(as) e estudantes que fazem a Universidade se movimentar, sendo parte desta importante conquista. A vitória de cada colocação é de toda a UFF”, disse o reitor.

O ranqueamento das universidades no AD Scientific Index é feito com base no índice h, medido pelo Google Scholar. Tomando como referência o número de citações das publicações, o índice h procura medir o impacto da produção científica de um determinado autor. Outros indicadores, como o índice i10 e o número de citações são considerados pelo AD Scientific Index. Nesta última edição foram divulgados dados de mais de 700 mil cientistas de 195 países, com destaque para os top 10.000 da América Latina.

Para a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação Andrea Latge, o fato de a UFF ter um elevado número de pesquisadores em destaque nesse ranking internacional expressa o compromisso que a instituição tem com a pesquisa de qualidade. “A análise apresentada no AD Scientific Index 2021 é o resultado da integralização de parâmetros usados internacionalmente que se traduzem na visibilidade das pesquisas realizadas e publicadas em periódicos de excelência. Uma das métricas usadas para esse estudo é o uso do índice-h, relacionado ao número de citações recebidas em cada um dos trabalhos publicados pelos pesquisadores em revistas indexadas. Vários de nossos pesquisadores mostraram índices bastante elevados, resultando em posições destacadas nos cenários latino-americano e mundial. Isso mostra o grau de difusão da pesquisa realizada em nossa universidade por seu mérito, incentivando os pesquisadores mais novos a perseguirem resultados científicos cada vez mais desafiadores”, realçou Latge.

Ela ressaltou que a UFF trabalha para promover uma infraestrutura mais adequada nos seus laboratórios de pesquisa, através da realização de alguns editais e auxílios, como as últimas edições do FOPESQ (2020 e 2021). “O ensino e a pesquisa de qualidade na universidade em todos os seus campi certamente são os ingredientes básicos para que possamos estar representados nas listas internacionais e mostrar os múltiplos caminhos que a ciência pode gerar, na criação de uma sociedade mais comprometida com os desafios globais”, concluiu a pró-reitora.

Para conferir a lista dos pesquisadores, acesse o link do AD Scientific Index 2021 (https://www.adscientificindex.com).