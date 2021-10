O prefeito Axel Grael e o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, querem ajudar os artistas para a retomada econômica da cidade. - Divulgação

O prefeito Axel Grael e o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, querem ajudar os artistas para a retomada econômica da cidade.Divulgação

Publicado 07/10/2021 18:58

O artistas niteroienses, que sofreram com a pandemia, agora têm a chance de correr atrás do prejuízo. A inscrição para o edital "Ideias Criativas - Desenvolvimento de Projetos Culturais” teve início nesta sexta-feira (8) e pode garantir um dinheiro no bolso. A iniciativa é da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), e terá investimento de R$ 400 mil divididos em 200 prêmios individuais de R$ 2 mil, para cada proposta selecionada.

Segundo as informações, podem se inscrever pessoas físicas que queiram desenvolver projetos inéditos e criativos em diversas linguagens, que morem em Niterói há pelo menos um ano e que tenham trabalho comprovado na área artístico-cultural por este mesmo período. Os contemplados nesta chamada pública poderão receber também uma qualificação técnica para o desenvolvimento dos projetos e das ações.Em uma live nas redes sociais da Secretaria das Culturas, na noite desta quarta-feira (6), o prefeito de Niterói, Axel Grael, ao lado do secretário Leonardo Giordano, falou sobre mais esta nova iniciativa de incentivo ao setor cultural.“Este é mais um edital sendo lançado na Cultura, de uma forma transparente e participativa. Vamos fazer um acompanhamento, um programa de capacitação, uma tutoria para que as ideias criativas se consolidem, movimentar essa cadeia produtiva, sabemos a importância que ela tem na geração de oportunidades, na dinamização da cidade. Esta mobilização de pessoas é muito importante para a economia. Esperamos que as ideias propostas neste edital proliferem e possam ajudar a nossa cidade a ser cada vez mais vibrante e criativa”, disse o prefeito.Axel Grael destacou, ainda, que o novo edital está dentro de um contexto estruturado pela Prefeitura de Niterói para a retomada econômica da cidade. Lançado na última segunda-feira (4), o Pacto de Retomada Econômica vai injetar mais de R$ 2 bilhões em investimentos na cidade.“A superação da pandemia nos leva a esse momento de retomada da economia e do cotidiano das pessoas. Se estamos em condições de fazer essa retomada, é porque fizemos nosso dever de casa, com programas de suporte financeiro às famílias mais necessitadas na cidade, aos trabalhadores e também às micro e pequenas empresas. Todo esse trabalho teve uma atenção muito especial para a área da cultura”, ressaltou o chefe do Executivo.O secretário municipal das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, explicou a metodologia de fomento às ideias. “Muitas vezes os artistas, os fazedores de cultura têm ideias brilhantes e não conseguem estruturar por falta de incentivo. Essa é mais uma forma que encontramos de simplificar o acesso, estimular e garantir o direito à cultura. Assim, conseguimos fazer com que o investimento chegue em mais pessoas, mesmo naquelas que ainda não tenham um projeto pronto. Estamos estimulando a criatividade que, consequentemente, vai gerar muitos bons produtos culturais para a cidade”, detalhou Giordano.De acordo com a Prefeitura, a chamada pública conta com políticas afirmativas, que objetivam a promoção da diversidade e a redução da desigualdade étnica, racial e de gênero no acesso às políticas públicas de apoio e fomento ao setor artístico-cultural. A inscrição é gratuita e estará aberta das 10h do dia 8 de outubro até as 18h do dia 11 de novembro.Para acessar o edital e realizar a inscrição, basta acessar o site: http://servicos.niteroi.rj.gov.br/#/main/dyview/open/MENU-CULTURA/_none/0. De acordo com o Executivo, é preciso apresentar cópia digitalizada do documento oficial com foto, comprovantes de endereço (atual e retroativo), portfólio e currículo. Caso o proponente não queira enviar o projeto por escrito, também é possível enviar um vídeo ou áudio de até 3 minutos em que ele narre e apresente sua ideia. Será possível tirar dúvidas em [email protected]