Mona Vilardo vai se apresentar na Catedral Metropolitana, às 12h, interpretando canções dos anos 1930, época em que o Cristo Redentor foi construído. - Foto: Lúcio Larangeira

Mona Vilardo vai se apresentar na Catedral Metropolitana, às 12h, interpretando canções dos anos 1930, época em que o Cristo Redentor foi construído.Foto: Lúcio Larangeira

Publicado 07/10/2021 19:30 | Atualizado 07/10/2021 19:39

A festa dos 90 anos do Cristo Redentor, que será realizada no próxima terça-feira (12), data em

que se celebra o aniversário do monumento símbolo do Brasil e o dia da padroeira do Brasil,

Nossa Senhora Aparecida, será imperdível. Segundo as informações, as comemorações desta edição, além de contar com diversos serviços para a população, na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, vai ter a voz da cantora niteroiense Mona Vilardo, que foi convidada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

De acordo com a programação, ela vai se apresentar na Catedral

Metropolitana, às 12h, interpretando canções dos anos 1930, época em que o Cristo

Redentor foi construído. Mona Vilardo é idealizadora do projeto de homenagem às rainhas do

rádio, que começou com "Mona canta Dalva" (Dalva de Oliveira), com direito a show teatral,

almanaque e souvenirs temáticos; depois veio "Mona canta Linda" (Linda Batista) e para 2022

está sendo preparado “Mona canta Marlene”.

Para os admiradores, no repertório para o seu show, Mona selecionou as seguintes canções: Volta (Lupicínio

Rodrigues), Quero morrer no Carnaval (Luiz Antônio e Eurico Campos), Lata d’água na cabeça

(Candeias Júnior), Se é pecado sambar (Manoel Santana), Estrela do mar (Marino Pinto e Paulo

Soledade), Ave Maria no morro (Herivelto Martins), Primavera no Rio (Braguinha), Chiquita

Bacana (Alberto Ribeiro e João de Barro), Canta Brasil (Alcir Pires e David Nasser).



EVENTOS DO ANIVERSÁRIO

O dia do aniversário do Cristo Redentor começa às 7h15min., com o Ato Cívico Religioso e

a Santa Missa em Ação de Graças pelos 90 Anos e em honra a Nossa Senhora Aparecida. No

evento, que terá a presença de autoridades públicas e religiosas, haverá o lançamento da

Medalha Comemorativa dos 90 Anos do Cristo Redentor e do Bloco Postal Especial em

Homenagem ao Monumento. O lançamento do selo será realizado pelo presidente dos

Correios, General Floriano Peixoto Vieira Neto.



De acordo com as informações, no Santuário, haverá a quebra de cunho da Medalha, realizada pelo presidente da Casa da Moeda, Hugo Cavalcante Nogueira. Foram produzidas 90 medalhas em AF (1/4 OZ),

200 medalhas em Prata (1 OZ), 300 medalhas em Bronze e 2000 medalhas em Cuproniquel.

Atração imperdível, a Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, fará uma apresentação

sobrevoando o monumento. A Banda do Corpo de Fuzileiros Navais participará musicalmente

do evento. Em seguida, o arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, presidirá a Santa

Missa, que será acompanhada pelo Coro da Princesa, o coro oficial do Cristo Redentor em

homenagem à Princesa Isabel. Ao final da celebração será ministrada a Indulgência

Plenária, concedida pelo Papa Francisco a todos os peregrinos do Santuário Cristo

Redentor que seguirem as orientações próprias para consegui-la, no período de 12 de outubro de 2021 a 12 de outubro de 2022. Ao término da missa, paraquedistas do Exército

Brasileiro passarão próximo ao símbolo do Brasil em um Salto Livre. Toda a cerimônia será

transmitida ao vivo pelo canal oficial do Santuário Cristo Redentor no YouTube

(youtube.com/cristoredentoroficial).



Festa sustentável na Catedral Metropolitana



A grande festa sustentável dos 90 anos do Santuário Cristo Redentor será realizada de

12 a 16 de outubro, todos os dias, das 9h às 16h, na Catedral Metropolitana de São Sebastião

do Rio de Janeiro, no Centro do Rio. O eixo norteador é o Desenvolvimento Sustentável,

desde a concepção, passando pela organização até as atividades.



O Setor Cristo Sustentável estará presente com a Vila Sustentável e o Ação de Amor do

Cristo Redentor, que terá várias parcerias e projetos sociais. Haverá diversos serviços e

atendimentos gratuitos voltados à população em situação de vulnerabilidade social, nas

áreas de saúde, alimentação, cidadania e serviço social, e apresentações culturais, oficinas

e assistência religiosa. No dia 12 de outubro, também serão realizadas atividades para as

crianças por também ser celebrado o Dia das Crianças.



As ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela

Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo da Festa é deixar um legado

socioambiental e educativo como referência para o povo do Rio de Janeiro, do Brasil e

do mundo. “Queremos ser extensão dos braços do Cristo Redentor que acolhe a todos

sem distinção. Ao longo dos seus quase 90 anos, o Cristo Redentor sempre se destacou

no cenário nacional e internacional como porta de entrada do turismo brasileiro, maior

monumento em art-déco do mundo e Santuário católico, um local sagrado que recebe

peregrinos do mundo inteiro. Desde a construção, é o símbolo nacional de Fé e Esperança.

Chegou a hora de celebrarmos tudo o que Ele representa para o povo brasileiro e o mundo

inteiro. Por isso vamos fazer uma grande festa, com atividades religiosas, sustentáveis e

culturais”, destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.



História do Cristo Redentor



Século XVI: Os navegadores portugueses chamam este monte de ‘Pináculo da Tentação’,

em alusão ao relato bíblico da tentação de Cristo (Mt 4,8). Século XVIII: O monte passa a ser chamado “Corcovado”, por sua forma, que se assemelha a uma corcova. Este nome também pode ser interpretado como uma variação da frase em latim cor quo vado, que significa “coração, para onde vou?”.

Em 1824: D. Pedro I realiza a primeira expedição oficial ao Monte Corcovado, registrada nas

telas de Debret. Já em 1859: Padre francês Pierre-Marie Bos, que teve a ideia original da construção de uma

imagem de Jesus Cristo sobre o Monte Corcovado, chega ao Brasil.

Já entre 1862-1874: D. Pedro II ordena que o Major Archer realize uma grande campanha de

reflorestamento da Floresta da Tijuca. 1884: Trecho Cosme Velho-Paineiras da Estrada de Ferro do Corcovado é inaugurado. 1885: Primeira ferrovia de turismo da América Latina, com a abertura da estação do Corcovado, é concluída. 1888: Após a Abolição da Escravatura, Princesa Isabel rejeita a proposta de construção de uma estátua em sua homenagem no Monte Corcovado, e ordena a construção de uma

imagem ao Sagrado Coração de Jesus, que, para ela, era o ‘verdadeiro Redentor dos

homens.

Em 1889: Com a Proclamação da República, o projeto de Princesa Isabel é cancelado.

1921: O ‘Círculo Católico’, liderado pelo General Pedro Carolino Pinto, apresenta

novamente a ideia de construção do monumento, para as celebrações do Centenário da

Independência do Brasil. 1921: Na quinta reunião do Círculo Católico, é eleito o projeto do engenheiro carioca Heitor da Silva Costa, com a imagem de Jesus sobre um pedestal, segurando uma grande

cruz com a mão esquerda e um globo com a mão direita.

Em 1922: Sob a liderança da escritora Laurita Lacerda, cerca de vinte mil mulheres

apresentam um abaixo-assinado ao presidente Epitácio Pessoa, pedindo autorização para

a construção do monumento. 1923: Dom Sebastião Leme organiza uma grande campanha de arrecadação para a construção do monumento, que teve doações do povo brasileiro.

1923: Após críticas da Escola Nacional de Belas Artes, Dom Sebastião Leme solicita a

Heitor da Silva Costa a alteração do projeto, para que pudesse ser visto de longe, com

maior simbolismo religioso. Com a ajuda do pintor Carlos Oswald, Heitor da Silva Costa

projeta a imagem de Jesus com o tronco ereto e os braços abertos, com o mundo aos seus pés.



1924-1926: Heitor da Silva Costa viaja a Paris, onde contrata o escultor francês Paul

Landowski, especialista no estilo art decó. Landowski realiza uma maquete e a escultura

em tamanho real da cabeça e das mãos do monumento, cujos moldes em gesso foram

enviados ao Brasil em partes numeradas. O engenheiro francês Albert Caquot realiza os

cálculos estruturais.



1926-1931: O monumento é construído em cinco anos, unindo a engenharia, a arquitetura

e a escultura, graças ao trabalho primoroso dos operários. O arquiteto Heitor Levy é o

mestre de obras da construção e Pedro Fernandes Viana, o engenheiro fiscal.

1927: Antes de retornar ao Brasil, Heitor da Silva Costa decide que o monumento em

concreto armado deve ser revestido por um grande mosaico de pedra sabão, um material

bonito, maleável e resistente ao calor, ao frio e à erosão.



1929: Dom Sebastião Leme solicita que um singelo coração seja moldado no peito da

estátua, tornando-a uma imagem estilizada do Sagrado Coração de Jesus.

12 de outubro de 1931: O monumento ao Cristo Redentor é inaugurado no dia de Nossa

Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, homenageada com a construção da capela do

monumento.



1934: A União transfere o domínio da área no cume do Monte Corcovado à Ordem

Arquidiocesana do Cristo Redentor. 1960: Por decreto de Dom Jaime de Barros Câmara, a Ordem Arquidiocesana do Cristo Redentor é integrada à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro.

1980: O Papa João Paulo II visita o Cristo Redentor. 2006: Por decreto de Dom Eusébio Oscar Scheidt, é criado o Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor, propriedade da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. 2008: O monumento ao Cristo Redentor é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico

e Artístico Nacional (IPHAN).

Já em 2009: Dom Orani João Tempesta e Dom Gilberto Canavarro dos Reis assinam acordo de

geminação entre o Santuário Cristo Redentor e o Santuário Nacional de Cristo Rei, de

Portugal. 2021: Cristo Redentor celebra 90 anos de história.