O que para muitos é uma tarefa fácil, de cortar o cabelo, para a criança que tem o TEA é um processo muito difícil", explicou a psicóloga e empresária Wanessa Berba. - Foto: Divulgação

O que para muitos é uma tarefa fácil, de cortar o cabelo, para a criança que tem o TEA é um processo muito difícil", explicou a psicóloga e empresária Wanessa Berba.Foto: Divulgação

Publicado 07/10/2021 21:10 | Atualizado 07/10/2021 21:14

Todo mês era a mesma agonia: Na hora de cortar o cabelo de Júlio Rabelo Ferreira, de 7 anos, a mãe, Roberta de Sá Ferreira, de 38 anos, tinha que se preparar para os escândalos. Segundo ela, no momento em que o barbeiro preparava a tesoura, o filho, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ficava inquieto e gritava. "Ele dizia que estava sentido dor e nunca deixava. Chegamos a retirar os espelhos para ele não ver, mas não adiantava", lamentou Roberta.

"O que para muitos é uma tarefa fácil, de cortar o cabelo, para a criança que tem o TEA é um processo muito difícil", explicou a psicóloga e empresária Wanessa Berba. Dentro desse contexto ela inaugurou um Centro de beleza e odontológico para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). "Criamos a Clínica Espaço Crescer, no Centro de Niterói, que é dedicada para quem possui o TEA e dentro desse espaço desenvolvemos o Projeto Integra TEA, que nestes casos conta com os profissionais terapeutas que também atuam nesse momento e esse processo pode, e vai durar, o tempo necessário para ser uma experiência agradável e nada traumática para os pequenos. Muitas vezes o simples fato de cortar um cabelo pode levar horas. Profissionais que não são direcionados para esse transtorno não sabem como proceder e o corte de um cabelo se torna traumático para o portador do TEA”, explicou Wanessa, que também é diretora da clínica.

Segundo informações, o objetivo é integrar todas as áreas de intervenção necessárias ao tratamento do TEA em um só lugar, através de uma equipe multidisciplinar que conta com profissionais da área de neurologia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, nutricionista, psicopedagogia, neuropsicologia, psicomotricista e arteteapia.



A Organização Mundial de Sáude (OMS) estima que 1 em cada 160 crianças tem o Transtorno do Espectro Autista (TEA) que é uma condição em que a pessoa nasce com algum grau de ‘comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem’. Para expandir ainda mais esse cuidado completo para crianças e adolescentes que convivem com o TEA foi inaugurado recentemente um salão de beleza e uma clínica odontológica para crianças autistas. Os tratamentos são pioneiros em Niterói e oferecem cuidados periódicos e acompanhamento de rotina para crianças que têm dificuldade de serem cuidadas.



Para quem tem interesse, o espaço oferece atendimento particular, convênios e planos de saúde (Bradesco Saúde, Integral Saúde Caberj, SulAmérica Saúde e Mediservice), para os atendimentos da clínica, os demais serviços são particulares. A Clínica Espaço Crescer está localizada no Centro Médico do Niterói Shopping, no 3º andar (Rua da Conceição, 188). Mais informações pelo telefone (21) 3629-1263.