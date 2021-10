O Ecotur Sem Barreiras oferece passeios gratuitos para pessoas com dificuldade de locomoção por trilhas da cidade. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

O Ecotur Sem Barreiras oferece passeios gratuitos para pessoas com dificuldade de locomoção por trilhas da cidade.Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 08/10/2021 18:41

A cidade de Niterói vai ganhar mais trilhas para pessoas deficientes. Ao usar a cadeira Julliette, adaptada para este tipo de atividade tudo fica mais fácil graças a uma parceria firmada entre a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e o Clube Niteroiense de Montanhismo, que vai contribuir para a ampliação do projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras. Segundo informações, além da prática em atividades ligadas ao excursionismo e à ecologia, o Clube é o responsável pela expertise para a utilização deste equipamento.

De acordo com a Prefeitura, o Ecotur Sem Barreiras oferece passeios gratuitos para pessoas com dificuldade de locomoção por trilhas da cidade. "As atividades são guiadas por profissionais credenciados pelo Ministério do Turismo, inscritos no Cadastur. Os passeios acontecem duas vezes por mês, saindo do Centro de Visitantes do Parque da Cidade, em São Francisco. As inscrições podem ser feitas pelo site www.visit.niteroi.br/niteroiecotur. O projeto conta com o apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Acessibilidade", informou a Prefeitura na nota.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, esclareceu ainda que o Ecotur Sem Barreiras possibilita aos cadeirantes esta experiência única de vivenciar a natureza através das trilhas. "O turismo eco-sustentável no período pós pandemia também será um incentivo para o setor na cidade com todo seu acervo ambiental e, atualmente, este projeto já tem um grande apelo”, finalizou Novaes.