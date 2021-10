Na segunda-feira (11) todos os postos de vacinação funcionarão normalmente e na terça-feira (12), feriado, todos estarão fechados. - Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que neste sábado (09) estarão funcionando dois pontos de vacinação contra a Covid-19, na Engenhoca e no Largo da Batalha. Segundo as informações, os serviços estarão à disposição da população no posto volante do Largo da Batalha, mas sem a vacina da Pfizer. Na segunda-feira (11) todos os postos de vacinação funcionarão normalmente e na terça-feira (12), feriado, todos estarão fechados.

De acordo com a Prefeitura, o sábado será de repescagem para adolescentes a partir de 12 anos e adultos a partir de 18 anos. "Também haverá repescagem da dose de reforço para maiores de 73 anos. No sábado não haverá dose de reforço para profissionais de saúde", reforçou a Saúde na nota.

Confira os locais de vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 09 de outubro:

- Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

- Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40 - Largo da Batalha.

Horário de funcionamento: das 8h às 12h, com entrada até 11h30min.;



Calendário da dose de reforço para pessoas acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há três meses:

09/10 – repescagem para maiores de 73 anos;

11/10 - a partir de 72 anos;

12/10 - Feriado – os postos não abrirão;

13/10 - a partir de 71 anos;

14/10 - a partir de 70 anos;

15/10 - Repescagem

O calendário da dose de reforço para profissionais de Saúde é o seguinte:

09/10 – Não haverá vacinação

11/10 – Profissionais que receberam a segunda dose antes de 01/04

13/10 – Profissionais que receberam a segunda dose antes de 20/04

14/10 – Profissionais que receberam a segunda dose antes de 23/04

15/10 – Profissionais que receberam a segunda dose antes de 27/04

18/10 – Profissionais que receberam a segunda dose antes de 30/04

19, 20, 21, 22/10 – repescagem

Locais de vacinação para dose de reforço/terceira dose e imunização de adolescentes

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.

Locais de vacinação para pessoas acima de 18 anos

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Campo de São Bento - Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40 - Largo da Batalha.

Os locais de vacinação para gestantes, lactantes e puérperas são:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.