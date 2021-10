O secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa, e o comandante do 12º BPM tenente-coronel, Marcelo Carmo: União e direitos humanos. - Divulgação SMDH

Publicado 11/10/2021 17:25

Unir forças para atender familiares de policiais mortos. É desta ideia que foi firmada na cidade uma parceria entre a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, e a Polícia Militar, para fazer um trabalho conjunto de atendimento aos parentes das vítimas. Segundo as informações, a união também foi firmada com o 12º Batalhão da Polícia Militar e a equipe do Segurança Presente.



De acordo com a Prefeitura, o tema foi debatido em uma reunião entre o secretário Raphael Costa e o comandante do 12º Batalhão, tenente-coronel Marcelo Carmo. O atendimento em conjunto irá contemplar assistência psicológica, jurídica e social.

O secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa, disse que o objetivo é unir forças na assistência aos parentes de policiais mortos, além de policiais que precisem de apoio. "Nossa missão é defender a vida e garantir direitos. Todos os seres humanos precisam ser respeitados. Essa parceria é importante para os policiais, para os familiares e para a sociedade. Direitos humanos e segurança pública precisam caminhar juntos”, disse o secretário.