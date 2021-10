Segundo organizadores a Remada Rosa é organizada para prestigiar remadoras que tiveram câncer de mama e se superaram. - Divulgação

Segundo organizadores a Remada Rosa é organizada para prestigiar remadoras que tiveram câncer de mama e se superaram. Divulgação

Publicado 11/10/2021 19:03 | Atualizado 11/10/2021 19:27

Com o objetivo de fazer parte da campanha do Outubro Rosa e divulgar a importância do auto exame da mamografia para o diagnóstico precoce do câncer de mama, o Clube da Canoa Hei Hei Va’a, vai organizar, neste domingo (17), a partir das 8h, nas areias da Praia de Charistas, na Zona Sul, de Niterói, em frente ao Aeroclube, mais uma edição do evento: Remada Rosa Solidária.



Segundo a diretora do Clube, Letícia Mendez, a remada será feita pelos remadores do clube, mas as brincadeiras estão abertas para quem quiser participar. “Teremos várias brincadeiras como frescobol, queimado, peteca, bandeirinha e sorteio de brindes”, ressaltou a diretora ao enfatizar que o evento é graças ao patrocinador das blusas.



De acordo com ela, vários estudos comprovam que o movimento repetitivo específico da remada diminui e previne o linfedema que é causado pela retirada dos linfonodos axilares, cirurgia bastante comum nos casos de mastectomia. “A Remada Rosa que estamos fazendo é para prestigiar as nossas remadoras que tiveram câncer de mama, que se superaram e, hoje, seguem no esporte”, concluiu Mendez.

A advogada Flávia Bichara, em 2017, no auto exame descobriu um nódulo e com exames confirmou o câncer de mama. "Passei por todo tratamento que durou um ano. Durante a radioterapia conheci a Amarilis, que meses depois me convidou para remar no hei hei", recordou Bichara, ao frisar que é importante fazer os exames de prevenção com frequência e não esperar para detectar durante o auto exame.

"Como preciso fazer exercícios por causa do tratamento, remar agiu como uma fisioterapia. Não só fisicamente, mas a canoa havaiana agiu também como terapia, ali encontramos pessoas incríveis e todo dia confraternizamos a vida. O hei hei em especial é um clube alegre", enfatizou a advogada.