Depois de serem acolhidos nos hotéis arrendados os usuários ganham oportunidade de vaga de emprego na cidade.Divulgação

Publicado 14/10/2021 18:15

O hotel arrendado pela Prefeitura de Niterói, depois de abrigar moradores de rua para o isolamento social, já encaminha os usuários para oportunidades de emprego na cidade. A oportunidade dada de bandeja é graças a parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária com o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Niterói.

Sobre as vagas de emprego para as pessoas acolhidas no hotel emergencial o Executivo afirmou que o objetivo é aumentar a empregabilidade dessas pessoas e dar uma oportunidade para que elas possam voltar ao mercado de trabalho.



O secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Vilde Dorian, ressaltou que dar autonomia para que as pessoas possam romper o processo de vulnerabilidade social é muito importante. “O desemprego figura entre os fatores que contribuem para a situação de rua. Assim, as ações voltadas para inclusão produtiva são fundamentais para ampliação da autonomia, participação social e superação desta situação”, destaca o secretário.



A coordenadora do Hotel Emergencial, Marta Oliveira, explicou sobre a parceria com o Sine. “A equipe técnica fechou uma parceria que vai buscar, dentro do perfil dos nossos usuários (escolaridade, idade, experiências etc) vagas para que possamos encaminhá-los para entrevistas de emprego. O banco atende a todo o Rio de Janeiro mas, com a parceria, eles vão priorizar os nossos usuários para as vagas com perfil identificado. Além disso, também recebemos algumas vagas de curso do Senai dentro dos critérios definidos”.



De acordo com ela, o Sine faz a porta de entrada ao cadastrar as informações dos usuários no banco de dados da empresa. "Quando uma vaga se encaixa ao perfil desejado pela empresa, o Sine emite uma carta de indicação para que o usuário possa participar do processo de seleção", realçou a coordenadora.



A Prefeitura ressaltou que, além da parceria com o Sine, a equipe do hotel está sempre em busca de parceiros para encaminhar os acolhidos para oportunidades de emprego. "No início de outubro, um usuário que está acolhido há cinco meses no hotel começou a trabalhar como zelador em uma escola particular de Niterói", enfatizou o Executivo no texto.



Rede atacadista – De acordo com as informações, 10 usuários do Hotel Emergencial foram encaminhados e receberam carta para participar do processo seletivo de uma empresa de atacado. A empresa vai entrevistar e avaliar cada um para decidir a questão da contratação caso eles estejam no perfil.



"A equipe do hotel está fazendo toda a orientação das etapas do processo de recrutamento e seleção, incluindo o teste de conhecimentos gerais de português e matemática", disse o Executivo na nota.



Cursos – Na segunda quinzena de outubro, a equipe do hotel vai inscrever os acolhidos em vagas de cursos nas áreas de metalurgia e logística e cursos de assistente administrativo e aplicador de revestimentos cerâmicos.