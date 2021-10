Renato Moreth é niteroiense e fotógrafo de longa data, com 45 anos de carreira. - Divulgação

Publicado 13/10/2021 21:14

A Câmara dos Vereadores de Niterói vai promover na próxima quarta-feira (20), às 18h, o coquetel de inauguração da exposição fotográfica "Viajando Juntos", do fotógrafo Renato Moreth. A cerimônia contará com a presença dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal, o vereador Milton Cal, além do prefeito de Niterói Axel Grael e do vice-Prefeito Paulo Bagueira.



Renato Moreth é niteroiense e fotógrafo de longa data, com 45 anos de carreira. Já teve seu trabalho publicado no Brasil e no exterior, onde cobriu eventos de moda e publicidade, além de ter tirado fotos para o setor de arquitetura. A exposição ficará aberta para visitação do dia 21 a 31 de outubro, todas as terças, quartas e quintas entre as 13h e 17h, no salão nobre da Câmara.

Além da exposição “Viajando Juntos”, Renato Moreth produziu exposições pelo país e no exterior como a Exposição Solo na galeria MV em Nova York e que depois foi levada para Galeria Mariana Moura, em Recife e Besha Gallery, no Paraná.