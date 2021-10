A Campanha Nacional de Multivacinação, que aconteceria neste sábado (16), foi transferida para o dia 30 de outubro em Niterói. - Divulgação

A Campanha Nacional de Multivacinação, que aconteceria neste sábado (16), foi transferida para o dia 30 de outubro em Niterói. Divulgação

Publicado 14/10/2021 21:01

O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para a Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente precisou ser adiado já que a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói não recebeu doses de algumas imunizações distribuídas pelo Ministério da Saúde. A ação, que aconteceria neste sábado (16), foi transferida para o dia 30 de outubro.

De acordo com a Prefeitura, a campanha de vacinação continua sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas policlínicas, unidades básicas e unidades do programa Médico de Família até o dia 29 de outubro. O objetivo é intensificar a vacinação de rotina e atualizar a caderneta de vacinação, elevando a cobertura vacinal em crianças e adolescentes na faixa etária de zero a 14 anos 11 meses e 29 dias.

"A estratégia é minimizar a ocorrência de doenças imunopreveníveis diante do cenário nacional de baixas coberturas vacinais evitando, com isso, que doenças já erradicadas voltem e representem um risco à saúde das crianças e adolescentes" ressaltou o Executivo no texto.