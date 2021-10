O Laboratório é resultado do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), parceria entre a UFF, a Prefeitura Municipal de Niterói e a FEC. - Reprodução internet

O Laboratório é resultado do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), parceria entre a UFF, a Prefeitura Municipal de Niterói e a FEC.Reprodução internet

Publicado 14/10/2021 19:40

A Universidade Federal Fluminense (UFF) vai inaugurar na próxima segunda-feira (18), às 10h30min., o Laboratório de Fabricação Digital do Hospital Universitário Antônio Pedro, mais conhecido como Health, Science & Education Lab (HSE Lab).

De acordo com a Universidade, o HSE Lab, com base na utilização de diversas tecnologias e no ensino focado na resolução de problemas para compor a sua atuação, tem o objetivo de beneficiar o ensino, a pesquisa e extensão na UFF, bem como qualificar o atendimento aos pacientes do Hospital. O Laboratório é resultado do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), parceria entre a UFF, a Prefeitura Municipal de Niterói e a FEC.





O prefeito Axel Grael disse que a Universidade Federal Fluminense é um patrimônio da cidade. "Tem atuado cada vez mais efetivamente em benefício dos niteroienses. Ao investir R$ 25 milhões no PDPA, a Prefeitura de Niterói ratifica seu apoio à ciência, valoriza esta imensa riqueza intelectual e age de forma estratégica na melhoria da qualidade de vida", destacou Grael.



“O HSE Lab representa um grande avanço para a Universidade, Niterói e região metropolitana. Sua alta tecnologia, permite, além de qualificar o desenvolvimento de pesquisas e do ensino, capacitar profissionais para melhor atender a população e aprimorar os procedimentos cirúrgicos. A UFF e seu Hospital Universitário estão sempre se desenvolvendo para melhor atender a toda a população,” ressaltou o reitor da UFF, professor Antonio Claudio Lucas Da Nobrega.



Segundo as informações, o HSE Lab fará o uso de imagens de exames como ecocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear para produzir os modelos tridimensionais para impressão 3D. "A impressão destes modelos de órgãos poderá ser utilizada na área do ensino, pesquisa e até mesmo para o planejamento de cirurgias complexas, qualificando o atendimento do paciente do Huap. O laboratório também possui atividades previstas com envolvimento dos estudantes das escolas públicas de Niterói para participar do projeto de produção dos modelos dos órgãos cardíacos, desenvolvendo atividades nas áreas de anatomia, fisiologia, computação, física e biologia", explicou a UFF no texto.



Segundo o coordenador do Laboratório, professor Claudio Tinoco, a integração com a Secretaria de Educação de Niterói já está ocorrendo. Houve a realização de um live para professores municipais, visitação ao laboratório e a promoção de um curso de impressão 3D e prototipagem, ministrado pelo professor Márcio Cataldi da Escola de Engenharia da UFF. "A inauguração do HSE Lab significa a concretização de um esforço coletivo muito grande de professores, estudantes, pesquisadores, engenheiros(as), profissionais de computação, médicos(as), físicos(as) e biomédicos (as)," ressaltou o coordenador.