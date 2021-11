Segundo a Coordenadoria de Trânsito da Guarda Municipal de Niterói as equipes começaram a percorrer a região para garantir a segurança dos ciclistas. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Segundo a Coordenadoria de Trânsito da Guarda Municipal de Niterói as equipes começaram a percorrer a região para garantir a segurança dos ciclistas. Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 12/11/2021 18:33

Agentes da Coordenadoria de Trânsito da Guarda Municipal de Niterói aderiram à bicicleta para fiscalizar a rede cicloviária entre a Zona Sul e o Centro da cidade. Segundo a Prefeitura, com o reforço de mais duas bicicletas doadas pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, as equipes começaram a percorrer a região para garantir a segurança dos ciclistas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo na ciclovia ou ciclofaixas é infração considerada gravíssima, com multa de R$ 880,41.

O coordenador da Guarda Municipal, Jociley Martins, frisou que o serviço de patrulhamento nas ciclovias já era realizado pela Guarda Municipal de Niterói, antes da pandemia. “Com a retomada gradual ao novo normal, o número de infrações de trânsito aumentou. O que nos fez tomar a decisão de retornar com esse tipo específico de serviço. E com a doação das bicicletas, optamos por realizar o ciclopatrulhamento preventivo das ciclovias e ciclofaixas, com o objetivo de fiscalização e educação no trânsito e aproximar nossos agentes da população. Acreditamos que essa medida coibirá o cometimento de novas infrações, além de conscientizar sobre a importância e o respeito ao espaço do ciclista”, detalhou Martins.

O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, disse que a definição das rotas de fiscalização foi feita em parceria com o coletivo Pedal Sonoro. “Ao ser realizado por guardas em bicicletas, o trabalho de fiscalização passa a ter a escala e a sensibilidade às questões relativas ao ciclista. Além de ser um projeto necessário, é um excelente exemplo de integração do governo, sociedade civil organizada e o setor privado”, defendeu Simões.

Malha cicloviária - Segundo a Prefeitura, nos últimos anos, Niterói triplicou a sua rede cicloviária, que hoje está em 48 quilômetros. Já em andamento, o sistema cicloviário da Região Oceânica vai implantar 60 quilômetros. "Até 2024, serão 120 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas. Segundo o Niterói de Bicicleta, desde 2015 o número diário de bicicletas circulando nas principais vias do município quintuplicou. Em 2017, foi inaugurado o bicicletário Arariboia, ao lado da Estação das Barcas, que oferece 446 vagas e tem 11 mil usuários cadastrados", finalizou o Executivo no texto.