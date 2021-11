Segundo o secretário Luiz Vieira, os funcionários da Secretaria de Administração conversam e orientam os servidores que ainda têm dúvida. - Divulgação

Publicado 12/11/2021 17:44

O servidor ativo e inativo da Prefeitura de Niterói tem até a próxima sexta-feira (19) para realizar a abertura de conta para receber o salário pelo banco Itaú. Segundo o Executivo, para agilizar o atendimento, foi montada uma base no 9º andar do prédio da Prefeitura, na Rua Visconde de Sepetiba 987.



"A migração das contas pode ser feita através do aplicativo ou site por meio do endereço www.itau.com.br/abrir-conta além, é claro, das agências bancárias. Diversas agências foram disponibilizadas para atendimento exclusivo aos servidores municipais. O agendamento deve ser feito pelo aplicativo ou através do 0800.555.7071", informou o Executivo no texto.



Para quem ainda não fez a portabilidade, a recomendação é de que a abertura seja feita o mais rapidamente possível para evitar imprevistos e aglomerações. "Os funcionários da Secretaria de Administração conversam e orientam os servidores que ainda têm dúvida com relação ao procedimento de abertura de conta, bem como dos benefícios oferecidos pelo banco", ressaltou a Prefeitura na nota.



Segundo o secretário de Administração da cidade, Luiz Vieira, os servidores que já são clientes do banco não precisam abrir uma nova conta: basta realizar o aceite e vincular a conta ao CNPJ do órgão pagador, o que pode ser feito pelo site do Itaú, aplicativo ou caixa eletrônico.



“Para evitar imprevistos, é importante que o servidor não deixe para última hora para abrir a sua conta. Quem não fizer a transição até o dia 19 de novembro correrá o risco de ter problemas com o crédito do seu pagamento do mês de dezembro”, alertou Vieira.



Em agosto, a Prefeitura realizou o pregão para contratação de instituição financeira para gerir o pagamento dos servidores ativos e inativos. O banco Itaú foi o vencedor da disputa, pagando 80,4 milhões para gerir a folha de pagamento da Prefeitura pelos próximos cinco anos.

"O Banco Itaú oferece diversos benéficos aos servidores públicos ativos e inativos de Niterói. De acordo com o Itaú, entre os benefícios que serão oferecidos aos servidores, estão isenções de tarifas dos pacotes de serviços; anuidade grátis no cartão de crédito; taxas diferenciadas; acesso à plataforma de compras iupp; descontos no seguro Auto e acesso à Tag Itaú, solução de pagamento automático de pedágios e estacionamentos sem mensalidade, exclusiva para os clientes do banco (em parceria com a ConectCar)", concluiu o secretário de Administração.