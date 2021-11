A Orquestra de Cordas da Grota vai acompanhar a compositora, cantora e educadora musical, Bia Bedran. - Foto: Paulo Rodrigues

Publicado 18/11/2021 19:19

A cidade de Niterói faz aniversário e quem ganha presente é o público infantil. Durante a programação dos 448 anos no Theatro Municipal haverá uma apresentação especial, nesta sexta-feira (19), com a Orquestra de Cordas da Grota que vai acompanhar a compositora, cantora e educadora musical, Bia Bedran, num espetáculo que reúne as músicas mais conhecidas do repertório da artista. O show, que começa às 19h, será gravado, e o resultado será um legado para as crianças, público alvo da obra da cantora.Nos espetáculos musicais em que assina roteiro e direção, Bia contempla diversas técnicas e performances teatrais em que bonecos e adereços complementam sua arte muito singular de narrar, cantar e interpretar. A artista já recebeu diversos prêmios ligados à música e ao teatro ao longo de toda sua vida. Em mais de 40 anos dedicados ao público infantil, Bia construiu uma carreira de sucesso, participando ativamente da infância de várias gerações, educando, permeando sonhos e estimulando a criatividade de crianças do Brasil inteiro.A Orquestra de Cordas da Grota foi criada na década de 1980, como um projeto de ação social. Com o trabalho ao longo das décadas seguintes, foram adquiridos reconhecimento e premiações. A orquestra foi semifinalista do Prêmio Itaú-Unicef e Todos pela Educação, em 2007. Em 2008 recebeu o Título de Utilidade Pública concedido pela Prefeitura de Niterói, e logo depois o Prêmio da Cultura 2009 – Música Erudita e o reconhecimento como Ponto de Cultura pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em 2010, tornou-se Patrimônio Imaterial da Cidade de Niterói. Em 2011, foi reconhecido como Utilidade Pública Federal. Em 2012 recebeu o Prêmio da Cultura do Estado do Rio de Janeiro como Empreendedor Social, e em 2013 teve sua metodologia reconhecida como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil.Protocolos – Segundo a Prefeitura, as apresentações serão realizadas sob vigência do novo protocolo de saúde da cidade. "Continuaremos seguindo todas as medidas de segurança sanitária, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. De acordo com o Decreto Municipal 14.142/ 2021, é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto", informou o Executivo no texto.AGENDA - Os próximos eventos são: o Festival Niterói Blues & Jazz, que fecha a festa, neste sábado (20), domingo (21) e segunda-feira (22), no Theatro Municipal, sempre às 19h, e na Sala Nelson Pereira dos Santos, sempre às 21h30. Para acessar a programação completa de aniversário de Niterói é só entrar no site da Cultura Niterói: https://www.culturaniteroi.com.br