Cantora Mart’nália contou que que Arthur Maia foi sua fonte de inspiração. "Sempre começava a pensar meus discos comigo, não está mais aqui", lamentou a sambista. - Divulgação PMN

O samba vai chegar a cidade, nessa quinta-feira (18), pela voz de um dos seus maiores talentos. A cantora Mart’nália será a atração do “Clássicos do Samba”, no Theatro Municipal, em mais um evento dentro da programação dos 448 anos de Niterói. No show, com início previsto para às 19h, a cantora apresentará músicas do seu novo disco “Sou assim até mudar”, que traz na sua origem (como tudo gerado nos últimos meses), a marca da pandemia e da quarentena. A sambista, que é filha da lenda Martinho da Vila e tem 34 anos de carreira, ainda vai cantar grandes sucessos como ‘Cabide’, ‘Namora Comigo’, ‘Mas quem disse que te esqueço’, ‘Acreditar’, ‘Sonho meu’, ‘Alguém me avisou’, ‘Menino é um rei’, Vazio, entre outros.



Segundo Mart’nália, seu mais novo trabalho foi feito em home office. "Estando em casa, com mais tempo, você começa a se olhar, se dar conta que não sabe quando vai rever seus amigos, que tudo mudou”, lembrou a sambista. Ela ressaltou essa volta aos palcos com única e recordou trabalhos com o ex-secretário de Cultura. "Quando faço um disco, por exemplo, penso em tocar as músicas no show que faço todo verão no Circo Voador. Não ia ter isso agora. Arthur Maia, que sempre começava a pensar meus discos comigo, não está mais aqui (o músico morreu em 2018). Aí você entende que nunca é como era, a vida muda o tempo todo, a gente muda pra continuar o mesmo, ou não, você pode nunca mais ser o mesmo. E tudo bem. Não tem como ficar preso às coisas, às certezas. Então, quis fazer um disco sobre isso tudo, mas bem livre, pensando mais na música, no som, paras as pessoas ouvirem em casa e serem felizes”, ressaltou a cantora.



PROTOCOLOS - Segundo a Prefeitura, as apresentações serão realizadas sob vigência do novo protocolo de saúde da cidade de Niterói ao seguir todas as medidas de segurança sanitária, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. De acordo com o Decreto Municipal 14.142/ 2021, é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto.



A agenda dos próximos eventos é a seguinte: No dia 18 de novembro, a Sala Nelson Pereira dos Santos vai receber, às 21h30, o Festival Pras Bandas de Cá - Choro da Confraria, com a Família Souza & Grupo Café Brasil. Na sexta-feira (19), no Theatro Municipal de Niterói, às 19h, Bia Bedran convida a Orquestra de Cordas da Grota. Já na Sala Nelson Pereira dos Santos, às 21h30min., terá mais uma edição do ‘Clássicos do Samba’, com os grupos Terreiro da Vovó e Candongueiro.





O Festival Niterói Blues & Jazz fecha a festa, entre sexta-feira (20) a segunda-feira (22), no Theatro Municipal, sempre às 19h, e na Sala Nelson Pereira dos Santos, sempre às 21h30min.