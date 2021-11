Após o período de isolamento social de quase dois anos da pandemia de Covid-19, os jovens musicistas e cantores do Aprendiz Musical fazem sua reestreia. - Divulgação PMN

Publicado 16/11/2021 19:18

Os alunos do Programa Aprendiz Musical, através do Coro e da Camerata (música erudita), integram a programação de 2021 do Natal na Rua, dentro também da agenda de eventos, em comemoração aos 448 anos da cidade, com apresentação musical, nesta quarta-feira (17), às 19h, no Theatro Municipal de Niterói. Segundo as informações, o espetáculo contará com participação especial do músico Sérgio Chiavazzoli e sua banda de MPB.



Segundo a Prefeitura, após o período de isolamento social de quase dois anos da pandemia de Covid-19, os jovens musicistas e cantores do Aprendiz Musical fazem sua reestreia no palco de um dos principais teatros da cidade de Niterói, o Theatro Municipal João Caetano, que há mais de 10 anos recebe anualmente apresentações do Programa. "Tradicionalmente, o Aprendiz sua orquestra principal, a fim de apresentar à população o grupo de referência inspira tantas crianças e jovens participantes da ação. Entretanto, em função das ainda necessárias medidas de distanciamento social, a capacidade de palco e de público da casa seguem reduzidas e, por isso, para este evento foram selecionados grupos com menos integrantes", ressaltou o Executivo no texto.



Na programação, como a abertura da noite, o Coro Aprendiz com seus 24 integrantes, entre alunos e professores do Programa, vai apresentar canções como ‘A Paz’, uma versão nacional da música ‘Heal the World’, do astro pop Michael Jackson, Natal Brasileiro de Ana Luíza de Geus e Marcos Monteiro Gomes, e um medley natalino especial, tudo com arranjos de dois pianistas do Aprendiz, Edu Louro e Leandro Campanate, e sob regência da coordenadora pedagógica do Aprendiz, Fátima Mendonça, em divisões de até 4 vozes.

Como convidado especial, o músico Sergio Chiavazzoli e sua banda apresentam sucessos do Natal e dividem o palco com alunos da Orquestra Jovem de Niterói, em formação sinfônica menor, composta por 22 dos 50 integrantes do conjunto, com idades entre 15 e 23 anos. No repertório, clássicos de natal como ‘Boas Festas’, ‘Jesus Alegria dos Homens’ e ‘Noite Feliz’, entre outros sucessos da estação. A duração do espetáculo é de 90 minutos e a classificação é livre.



Sobre o Aprendiz Musical, o Programa é uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói, que há 20 anos, celebrados em 2021, tem como missão a formação integral e cidadã de crianças e adolescentes de Niterói – RJ, por meio da música. "Seu intuito é promover educação musical de qualidade para jovens da rede municipal de ensino da cidade, garantindo o acesso à cultura e às artes – sua formação, produção e difusão. As práticas em conjunto, como o canto coral e a formação orquestral, proporcionam aos indivíduos experiências em grupo e envolvem companheirismo, escuta, trabalho em equipe, aceitação do outro em igualdade, dentre muitos outros valores e saberes e contribui não apenas para o desenvolvimento musical, mas também o social e intelectual do indivíduo", explicou a Prefeitura no nota.



PROTOCOLOS – segundo a Prefeitura, as apresentações serão realizadas sob vigência do novo protocolo de saúde da cidade de Niterói. Seguindo todas as medidas de segurança sanitária, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. De acordo com o Decreto Municipal 14.142/ 2021, é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto.