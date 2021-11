Chico Batera Trio vai se apresentar, nesta quarta-feira (16), na Sala Nelson Pereira dos Santos, junto com os convidados Cris Delano, Jorge Continentino e Felipe Tauil. - Divulgação PMN

Chico Batera Trio vai se apresentar, nesta quarta-feira (16), na Sala Nelson Pereira dos Santos, junto com os convidados Cris Delano, Jorge Continentino e Felipe Tauil.Divulgação PMN

Publicado 16/11/2021 19:49 | Atualizado 16/11/2021 19:54

As comemorações pelos 448 anos de Niterói, seguem a toda e nesta quarta-feira (17), e a diversão vai ficar por conta de uma apresentação, na Sala Nelson Pereira dos Santos, às 21h30, de Chico Batera Trio e os convidados Cris Delano, Jorge Continentino e Felipe Tauil.



Segundo a organização, o convite à cantora carioca Cris Delano é um desejo que vem de longe. O jeito bossanovista da Cris cai como uma luva na onda musical do Batera, afinal de contas, ele cresceu no meio musical da Bossa Nova, em pleno Beco das Garrafas. Neste show, Chico presta sua homenagem às suas origens, reproduzindo a sonoridade dos trios clássicos da época. O repertório, como não poderia deixar de ser, vem com músicas do maestro Tom Jobim, Roberto Menescal, Moacyr Santos, Márcio Proença, além algumas de suas composições. Chico Batera é acompanhado no piano por Marcos Nimrichter e Jeff Lescowich no baixo.



PROTOCOLOS – segundo a Prefeitura, as apresentações serão realizadas sob vigência do novo protocolo de saúde da cidade. "O evento vai seguir todas as medidas de segurança sanitária, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. De acordo com o Decreto Municipal 14.142/ 2021, é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto", concluiu o Executivo no texto.