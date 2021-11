Neste novo levantamento o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves tem 53% dos votos dos eleitores gonçalenses. - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 16/11/2021 20:59 | Atualizado 16/11/2021 22:19

Ao continuar a série de pesquisas regionais com foco nas eleições para governador do Rio de Janeiro no próximo ano, o Instituto Gerp divulgou nesta terça-feira (16), a segunda rodada do levantamento, desta vez entrevistando eleitores de São Gonçalo. Repetindo o resultado da primeira rodada, se a eleição fosse hoje o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves venceria a eleição para governador no primeiro turno entre os eleitores de São Gonçalo.

Segundo a pesquisa, o pré-candidato a governador, Rodrigo Neves (PDT) desponta com 53% dos votos em São Gonçalo, enquanto o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) aparece em segundo com 25% das intenções de voto, o atual governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), segue em terceiro com 20%, enquanto o deputado federal Paulo Gamine (Novo) e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz (sem partido), aparecem com 1% dos votos.



No cenário em que o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) é incluído na lista de candidatos, Rodrigo Neves também aparece em primeiro lugar, com 41% dos votos válidos, enquanto Marcelo Freixo aparece em segundo, com 25%, Mourão em terceiro, com 22%, Claudio Castro em quarto com 10% e Paulo Gamine e Felipe Santa Cruz com 1% cada.



Entre os entrevistados, apenas 21% disse conversar com parentes e amigos sobre as próximas eleições, enquanto 79% não têm este assunto em vista. Do total de entrevistados, 36% responderam que não votariam nos candidatos apresentados e 10% não souberam ou não responderam. O Instituto Gerp entrevistou 800 eleitores de São Gonçalo entre os dias 9 e 12 de novembro de 2021. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais.



PRIMEIRA RODADA – No dia 11 de novembro o Instituto Gerp deu início à divulgação da série de pesquisas regionais focadas nas eleições para governador. Na ocasião, o presidente do instituto, Gabriel Pazos, explicou que o levantamento será realizado em diferentes cidades-polo do estado do Rio de Janeiro para medir o potencial dos pré-candidatos em diferentes redutos eleitorais. A primeira rodada foi realizada em Niterói, onde Rodrigo Neves também lidera a corrida eleitoral, com 66% dos votos válidos entre os eleitores da cidade que governou por oito anos, condição que lhe daria vitória em primeiro turno. Em segundo lugar aparece Marcelo Freixo (20%), em terceiro Claudio Castro (11%), em quinto Felipe Santa Cruz (2%) e em sexto Paulo Gamine (1%).



O pré-candidato a governador pelo PDT comentou mais este resultado positivo: "Fico feliz com este resultado porque, diferente de outros nomes, estou dedicado à vida acadêmica, e ainda assim estamos sendo lembrados com carinho pela população gonçalense. Eu nasci em São Gonçalo - o médico da minha mãe estava de plantão no Hospital São José no dia em que nasci -, então também tenho um vínculo afetivo com a cidade. Me elegi duas vezes deputado estadual com apoio decisivo dos gonçalenses", ressaltou Neves.



O ex-prefeito de Niterói disse ter a convicção de que São Gonçalo precisa mais do que somente asfalto nas ruas, precisa de um Governo do Estado que funcione, para enfrentar a gravíssima situação da violência e das barricadas de criminosos em quase todos os bairros, precisa de um plano de desenvolvimento para a instalação de novas empresas e indústrias para fazer a cidade voltar a gerar emprego e renda e superar a fome e a pobreza.

"São Gonçalo espera por um Governador que proporcione investimentos no transporte público com prioridade para Linha 3 do Metrô; que retome e amplie os investimentos em educação em tempo integral, como era na época dos CIEPS que hoje estão abandonados; que invista em saneamento e saúde, como na recuperação do Hospital da Mãe, que está abandonado há tanto tempo pelo Estado. Tenho convicção de que no próximo ano, com a chegada da campanha, vamos ampliar essa votação. E tenho certeza que, no Governo do Estado, podemos fazer em São Gonçalo a transformação positiva que fizemos em Niterói à frente da Prefeitura", concluiu Neves.