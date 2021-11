O Teatro Popular Oscar Niemeyer oferece esta semana uma série de oficinas dedicadas ao Mês da Consciência Negra. - Divulgação PMN

Publicado 17/11/2021 22:01

O mês da Consciência Negra será marcado em Niterói, no próximo sábado (20), no Teatro Popular Oscar Niemeyer ao oferecer esta semana uma série de oficinas dedicadas ao tema. A programação, que já teve nesta quarta-feira (17), acontece também nesta sexta-feira (19) e foi elaborada a partir do protagonismo negro.Segundo a Prefeitura, ao todo, serão disponibilizadas mais de cem vagas para atividades de diálogo e proposição artística, conduzidas por profissionais com ampla experiência e que são referência tanto em suas áreas de atuação quanto na vivência das tradições culturais negras na Diáspora. "Todas as atividades serão gratuitas. As inscrições acontecerão por meio de um breve formulário do Google. O link poderá ser acessado através do perfil na BIO do Instagram @teatroniemeyer ou nas postagens do Facebook", afirmou o Executivo no texto.“Vamos falar sobre como as histórias podem contribuir para a autoestima das crianças negras. O que o racismo destrói, a literatura pode construir e reconstruir”, explicou a escritora, contadora de histórias, professora e psicóloga Magna Domingues, que conduziu nesta quarta (17) a oficina Histórias que curam: Cuidando da autoestima das crianças Negras. “Trataremos sobre como montar um acervo, que cuidados devemos ter ao fazer essas escolhas e quais critérios devem ser considerados. Além disso, vamos dialogar sobre contação de histórias e algumas sugestões de atividades práticas que podem ser feitas no ambiente escolar ou familiar”, concluiu Domingues.Para o secretário municipal das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, é imprescindível que a questão da consciência negra esteja presente na política cultural do município. “E os espaços públicos da cidade precisam fazer esse debate com urgência”, afirmou Giordano.Os participantes das oficinas serão chamados conforme a ordem de inscrição. A confirmação ocorrerá por e-mail. A chegada das pessoas participantes deve ocorrer com 30 minutos de antecedência em relação ao horário para credenciamento. O Teatro Popular Oscar Niemeyer é ponto de arrecadação da campanha Niterói Solidária da Prefeitura de Niterói. Você pode contribuir com 1kg de alimento não perecível, material de limpeza ou de higiene pessoal.Em atendimento ao Decreto n° 14141/2021 – que institui o Programa Novo Normal Niterói –, o acesso ao Teatro Popular Oscar Niemeyer só será permitido mediante a comprovação das devidas etapas de vacinação. A comprovação pode ser feita através do cartão de vacinação ou da apresentação impressa ou virtual do portal “CONECTE SUS”.SERVIÇO: Dia 19/11 – sexta-feiraDas 14h às 17h30min. Público alvo: Estudantes de teatro, atores, atrizes, diretores teatrais tendo prioridade artistas periféricos, negros, negras, pessoas LGBTQIA+, mulheres cis e trans. Acima de 16 anos.Vagas disponíveis: 25, permite ouvintes. Inscrições: https://forms.gle/UBb6LPcGK9y3iJnYAOficina Composição de imagensFacilitadora: Leá CunhaDia 19/11 – sexta-feiraDas 18h às 21h30min.Público alvo: Pessoas negras e/ou da comunidade LGBTQIA+ acima de 16 anos interessadasem artes, artes visuais e composição fotográficaVagas disponíveis: 30, não permite ouvintesInscrições: https://forms.gle/P1mnD3zB7kdSExpA7