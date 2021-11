O prefeito Axel Grael disse que quer trazer para Niterói competições de alto nível e aproveitar a vocação da cidade na patinação artística. - Divulgação PMN - Foto:

O prefeito Axel Grael disse que quer trazer para Niterói competições de alto nível e aproveitar a vocação da cidade na patinação artística.Divulgação PMN - Foto:

Publicado 17/11/2021 22:13

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu nesta quarta-feira (17), em seu gabinete, oito atletas niteroienses da patinação artística. A equipe de meninas, com idades entre 9 e 16 anos, representa a cidade em competições nacionais e internacionais. Todas as atletas foram medalhistas no mais recente Campeonato Brasileiro da modalidade, que também é disputada em Jogos Pan-Americanos.

“Temos muito orgulho dessas atletas, que representam a nossa cidade nacional e internacionalmente. Niterói tem uma tradição muito grande nos esportes e estamos investindo para ampliar a infraestrutura esportiva. Queremos trazer para cá competições de alto nível e aproveitar essa nossa vocação”, explicou o prefeito Axel Grael.

A treinadora Karen Fritsch contou que Luiza Dangelo, uma das atletas da equipe, já é a melhor do Brasil e quarta melhor do mundo na modalidade. “O apoio e reconhecimento ao nosso esporte é o que a gente mais precisa, por isso esse encontro foi tão importante para as meninas. Estamos aguardando com muita ansiedade pelo Parque da Concha Acústica”, comentou Fritsch.