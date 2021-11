Paulo Gustavo está no coração do povo niteroiense e do povo brasileiro e as estátuas tornam sua figura ainda mais presente na vida da cidade. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 23/11/2021 13:11 | Atualizado 23/11/2021 13:17

O Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, reconhecido como um lugar aprazível para se estar agora vai virar um ponto turístico. É que no aniversário de 448 anos da cidade, o local ganhou uma homenagem especial a um de seus filhos ilustres. A Prefeitura inaugurou, nesta segunda-feira (22), duas estátuas em tributo ao humorista Paulo Gustavo, que faleceu este ano, vítima da Covid-19.

Segundo o Executivo, a programação de aniversário teve, ainda, o início da iluminação de Natal nos parques públicos da cidade e os lançamentos do livro “Campo de São Bento – trajetórias e memórias do Parque Prefeito Ferraz” e do CD de Coral de Vozes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin). Pela manhã, a tradicional missa na Igreja de São Lourenço dos Índios abriu as celebrações.

Para a moradora Leila Rabelo Gomes, Niterói se destaca novamente ao prestar a justa homenagem. "Uma pessoa sem igual. Até hoje não me recuperei do duro golpe, sinto muitas saudades. Paulo Gustavo era uma pessoa à frente do seu tempo um artista genial", ressaltou a moradora. Mesma opinião da comerciante Aline Ferreira. "Ele era tudo de bom. Animava nossa vida e merece ser eternizado desta forma", disse emocionada.

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também participou da inauguração das estátuas do ator Paulo Gustavo e de sua personagem mais famosa, Dona Hermínia, e falou da singela homenagem de Niterói ao artista. "Ele está no coração do povo niteroiense e do povo brasileiro e estas estátuas tornam sua figura ainda mais presente na vida da cidade. Paulo era um niteroiense como todos nós: apaixonado por Niterói", afirmou Neves.

Ele revelou ainda o trabalho social realizado por Paulo Gustavo durante a pandemia, mostrando que o ator participava ativamente da vida da cidade também longe dos holofotes. "Paulo Gustavo ajudou a projetar Niterói com sua arte, seu sucesso e sua fama, mas também contribuiu muito de forma anônima com a população mais pobre da cidade. Por vezes me ligou durante a pandemia, perguntando como estava o atendimento às famílias mais carentes e possibilitando doações diretamente às comunidades mais necessitadas", lembrou Rodrigo Neves.



Ao lado do prefeito Axel Grael, seu sucessor à frente da gestão municipal, Rodrigo Neves falou sobre a importância de manter viva a memória do ator, assim como é importante homenagear todas as vítimas da pandemia. "Esse ato também lembra todas as pessoas que infelizmente perderam a vida nesta tragédia que se tornou o coronavírus, que já vitimou mais de 600 mil brasileiros", concluiu Neves.