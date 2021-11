Chico César será atração principal do Festival Viva Zumbi neste sábado, dia 20 de novembro, às 20h, na Concha Acústica, em Niterói, para celebrar o Dia da Consciência Negra. - Divulgação

Publicado 19/11/2021 18:58

O Dia da Consciência Negra está em alta em Niterói, neste sábado (20), e para comandar a festa o cantor Chico César será atração principal do Festival Viva Zumbi, às 20h, na Concha Acústica, em Niterói, para celebrar a data.

Segundo as informações, o festival, que está em sua 13ª edição, é organizado pela ONG Cidadania em Movimento, conta com o apoio da Prefeitura de Niterói e tem uma série de atrações, entre 10h e 23h, como a banda Black Rio, o grupo Mulheres Sambistas, a DJ Ciana, a bateria e componentes da Acadêmicos do Salgueiro, e ainda terá capoeira, literatura e debates, destacando a ancestralidade e a cultura da população negra.



“Vivemos um momento muito difícil da história do nosso país, com retrocessos e um crescimento da intolerância. Por isso, mais do que nunca, o povo negro e os aliados na luta antirracista precisam estar juntos para construir uma agenda de celebração da nossa vida, da nossa luta contra a discriminação e para denunciar contra o racismo estrutural”, ressaltou a parlamentar Verônica Lima, primeira mulher negra eleita vereadora na Câmara de Niterói.



A programação inclui também uma feijoada gratuita, tendas temáticas com oficinas artísticas e shows. A entrada é franca. Será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em dia. A Concha Acústica fica na Rua Aurelino Leal, s/nº, no Centro de Niterói.



A programação é a seguinte: às 09h, haverá a I Caminhada da Consciência Negra (Praça Araribóia até a Praça do Zumbi). Já às 09h30min.: Lavagem da Estátua Zumbi. Às 10h30min.: Ida para a Arena Zumbi (Concha Acústica), às 11h será a vez de debate na Tenda dos Movimentos Sociais e, fechando, às 11h30min. haverá o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da Juventude Negra.

Entre as atrações artísticas o celebração contará, às 12h: Central dos Ogãs, às 12h20min.: DJ Mabruxo, às 13h: Show Joca, às 13h45min.: DJ Mabruxo, às 14h: Show Mulheres Sambistas, às 14h45min.: Entrega Medalha Flávia Oliveira, às 15h15min: Awure. Já às 16h30min. será a vez do DJ Mabruxo, às 17h: Show Banda Black Rio, às 18h30min.: Dj Ciana, às 18h40min.: Bateria da Salgueiro, às 19h25min.: Az de Ouro (Tenda Axé), às 20h, o aguardado show de Chico César, às 21h30min.: DJ Ciana, às 21h50min.: Baile Black Bom, fechando, às 23h: Encerramento.