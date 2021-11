A atividade contará com os serviços de vacinação contra gripe, distribuição de preservativos, aferição de pressão e glicose, entre outros. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A atividade contará com os serviços de vacinação contra gripe, distribuição de preservativos, aferição de pressão e glicose, entre outros.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 23/11/2021 18:41

A Prefeitura de Niterói vai realizar mais um dia de serviços gratuitos para a população nesta quarta-feira (24), das 9h às 16h, na Praça da DPO, no bairro da Engenhoca. A ação engloba serviços de saúde, orientação e informação. O uso de máscaras é obrigatório. A secretária de Governo, Rubia Secundino, contou que diversas ações acontecem ao longo do ano para a população.



"Realizamos mais uma ação social que leva os serviços da Prefeitura para o povo. As ações são uma ferramenta importante para impactar positivamente na vida dos cidadãos niteroienses e estão sendo realizadas nas diferentes regiões da cidade", explicou a secretária.



Segundo as informações, a atividade contará com os serviços de vacinação contra gripe, distribuição de preservativos, aferição de pressão e glicose, emissão de cartão de estacionamento para idosos, distribuição de mudas de plantas, orientações sobre regularização, informações sobre os cursos da Plataforma Urbana Digital, soluções de conflitos de interesse, informações sobre direitos e serviços para pessoas com deficiência, orientações sobre equipamentos e direitos das mulheres e sobre prevenção de acidentes domésticos.



"A ação é uma parceria de diversos órgãos da Prefeitura como a Unidade Básica de Saúde da Engenhoca, NitTrans, Clin, Ciência, Tecnologia e Inovação, Habitação e Regularização Fundiária, Defesa do Consumidor e Procon, Acessibilidade, Direitos da Mulher e Defesa Civil", finalizou o Executivo no texto.