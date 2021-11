Auditor da Receita Estadual, com trajetória na Secretaria de Fazenda do Estado, Ivan Galindo dedicou a vida ao serviço público e ao bem comum. - Divulgação

Auditor da Receita Estadual, com trajetória na Secretaria de Fazenda do Estado, Ivan Galindo dedicou a vida ao serviço público e ao bem comum.Divulgação

Publicado 23/11/2021 19:14 | Atualizado 23/11/2021 19:17

A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias pelo falecimento, na última segunda-feira (22), de Ivan Moraes Galindo. O advogado niteroiense tinha 81 anos e foi vítima de um enfarte. Atual presidente do Corpo Consultivo do Clube Central, Galindo era uma personalidade querida e conhecida da cidade.



Além da longa história de amor com o Clube Central, Ivan Galindo também foi um dos fundadores da Associação de Clubes de Niterói (ACN) e considerado um líder dedicado a esse setor. Auditor da Receita Estadual, com trajetória na Secretaria de Fazenda do Estado, dedicou a vida ao serviço público e ao bem comum.



Através das redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que recebeu com pesar a notícia do falecimento de Galindo. “Ivan sempre atuou com paixão pelos projetos sociais e culturais da nossa cidade, promovendo as atividades do clube com dedicação. Sempre lutou para manter o tradicional Clube Central vivo e será lembrado por sua força e comprometimento às causas sociais. Aos familiares, amigos e sócios do Clube Central, minhas condolências. A Prefeitura de Niterói se solidariza com a viúva Beth, demais familiares e amigos neste momento de luto", disse Grael.