Os aprovados na prova prática irão se submeter ao exame psicotécnico, no dia 11 de dezembro.

Publicado 24/11/2021 17:59

A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) realiza neste sábado (27) a terceira fase do concurso para os cargos de gari, motorista e operador de máquinas pesadas, com os candidatos aprovados na primeira etapa do certame, em janeiro de 2020. Os aprovados na prova prática irão se submeter ao exame psicotécnico, no dia 11 de dezembro, que também tem caráter eliminatório e será a última etapa do concurso. A partir de janeiro de 2022, a Companhia poderá iniciar o processo de convocação dos selecionados.

O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia, ressaltou a importância da retomada do concurso. “Desejamos boa sorte a todos os candidatos e destacamos que foi necessário suspender o processo de seleção em função da pandemia da Covid-19. Somente agora, com a vacinação avançada e respeitando todo o protocolo sanitário estamos aptos a dar continuidade ao concurso”, ressaltou Garcia.

Segundo a Prefeitura, para a realização do exame, o candidato precisa comparecer ao local com 30 minutos de antecedência do horário agendado para a prova, munido do documento oficial de identificação contendo fotografia e assinatura do cartão de convocação, além da apresentação do atestado médico específico.

"Os candidatos que ainda tiverem dúvidas têm acesso detalhado às informações do concurso, retificador nº3, como horário e local das provas devem acessar os sites da Clin (www.clin.rj.gov.br) e da Selecon (www.selecon.org.br)", afirmou o Executivo no texto.