Publicado 24/11/2021 19:52 | Atualizado 24/11/2021 19:55

As vendas de todo o comércio niteroiense vão subir 10% no período do Natal deste ano em relação ao mesmo período de 2020, segundo dados da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), divulgados nesta semana. A entidade afirmou que o índice, apurado em conjunto com a empresa de meios de pagamento, apontou para um valor médio de cada compra de R$ 120 neste período de dezembro.



Segundo a presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira, a confiança de fluxo de vendas é positiva. "Será um Natal com muitas vendas para todos os comerciantes de Niterói. As perspectivas são positivas para dezembro e temos a previsão de um aumento de 10% nas vendas; comparando com o ano de 2020", afirmou Vieira. Segundo o presidente, para estimular esse crescimento é preciso a união dos empresários. "Precisamos estar juntos para fortalecer as nossas estruturas e abraçar a campanha da instituição Natal Premiado. Somente com a participação de todos os lojistas conseguiremos dobrar as expectativas", ressaltou Vieira.

"Para mais informações, basta acessar o nosso site e realizar a inscrição. Temos muitos índices positivos na construção civil, aumento da arrecadação do ISS, IPTU e de ITBI. Vamos agora acolher os clientes oferecendo nossos produtos de qualidade com o melhor atendimento do mundo; lembrando que a Câmara dos Dirigentes Lojistas está à disposição a qualquer momento para ouvir propostas e colocarmos em prática novos projetos em 2022; porque juntos somos mais fortes e um Feliz Natal para todos", concluiu o presidente da CDL-Niterói.

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas aponta que o Natal, data mais importante do ano para o comércio, deverá confirmar a força de sua tradição em 2021. Com o avanço da vacinação e o pleno funcionamento das atividades comerciais em todo o país, a expectativa é que 77% dos consumidores presenteiem este ano, retornando ao patamar de consumo pré-pandemia. De acordo com o levantamento, estima-se que 123,7 milhões de pessoas devem ir às compras de presentes de Natal, com potencial para injetar aproximadamente R$ 68,4 bilhões na economia.



Entre aqueles que não pretendem presentear no Natal, a principal justificativa é a falta de dinheiro (26%), não gostar ou não ter o costume (19%), seguido pelos que estão desempregados (16%). Na avaliação do presidente da CNDL, José César da Costa, o avanço da vacinação e a reabertura total das atividades comerciais em todo o país trazem uma expectativa para o setor, mesmo em um cenário de dificuldade econômica.



“Este ano será possível realizar festas e eventos sociais e corporativos. Isso também estimula as compras e o consumo. Apesar do cenário econômico preocupante, a pesquisa demonstra que a força simbólica e cultural do Natal se sobrepõe às adversidades que os brasileiros ainda lidam com a crise econômica. O Natal é o período mais aguardado do ano para consumidores e comerciantes e dá indícios de que a disposição dos brasileiros para consumir está retornando, ainda que aos poucos”, destacou Costa.

OPORTUNIDADE - No mercado, com quase todos os direitos dos efetivos, o emprego temporário é boa alternativa para efetivação. Segundo estimativa do CDL-Rio e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (Sindilojas-Rio), o comércio lojista da capital deve contratar cerca de 7 mil funcionários para suprir a demanda das festas de fim de ano.

O advogado e membro da Comissão de Direito do Trabalho e Processo da OAB/RJ, Luiz Calixto Sandes, afirmou que o período é uma ótima chance da recolocação no mercado para os temporários, que também possuem os mesmos direitos que um trabalhador com o contrato normal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). "O único direito que o trabalhador celetista tem, e o temporário não, é o aviso prévio, já que não tem razão, uma vez que o contrato tem prazo para iniciar e acabar, não é necessário pré-avisar, e o seguro-desemprego. No mais, todos os direitos rescisórios são idênticos", explicou Sandes.



O advogado trabalhista Vilson Moraes, ressaltou também sobre o salário pago aos temporários. "A remuneração deve ser equivalente à recebida pelos empregados da mesma categoria da tomadora de serviços", alertou Moraes.

Segundo dados, no primeiro semestre de 2021, dos temporários contratados para festividades de Páscoa, Dia das Mães e festas juninas, 22% foram efetivados. A estimativa para esse segundo semestre fica desse patamar para cima. É por conta desses números que a desemprega Raquel Cabral, de 48 anos, conta para sair do desemprego. "A chegada do fim de ano, aquecida pela época natalina, sempre enche os desempregados como eu, de esperança, com o surgimento de novas vagas. Esse ano, apesar da pandemia ainda não ter terminado, estou otimista em uma recolocação no mercado", realçou Raquel.

Já a empresária Lucimar Nascimento, franqueada de uma rede de chocolates, comemora o aquecimento das vendas neste fim de ano e disse que deve contratar temporários para as 5 lojas que possui no Rio de Janeiro. “Estou muito otimista para as vendas nesse período natalino. Passamos por momentos difíceis, de muitas perdas, queremos com os nossos produtos trazer um pouco de alegria para as famílias”, disse Nascimento.

Temporada de Black Friday



Em São Gonçalo, até o próximo sábado (27), um Shopping em Alcântara, vai promover a Black Week, para agitar, através de DJ e personagens, a principal semana de ofertas do ano, com a campanha “Week Tudoooo! - um exagero de descontos”.



"A campanha vai reforça que a Black Week é uma grande oportunidade para o consumidor encontrar as melhores ofertas, com descontos em uma grande variedade de produtos em segmentos como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos. Disponíveis nas lojas físicas e, também, no ambiente digital, as promoções abrem a temporada de compras para o Natal", afirmou Shopping no texto.



Segundo as informações, as opções de compra online e de retirada a partir de armários inteligentes, que foi uma novidade no ano passado, continuam disponíveis para os clientes que preferem acessar as lojas do shopping de forma online com conforto e comodidade.