Tradicionalmente fechada ao trânsito, neste ano a Praia de Icaraí contará com um fluxo normal de veículos. - Divulgação

Publicado 29/12/2021 16:09 | Atualizado 29/12/2021 18:05

A Prefeitura de Niterói montou um esquema especial operacional para garantir a tranquilidade de quem vai passar a virada de ano na cidade. Sem a tradicional queima de fogos na Praia de Icaraí, o município quer estimular a permanência dos moradores em seus bairros colocando 10 pontos de fogos de baixo estampido em pontos específicos da Zona Norte, Sul e Região Oceânica. Mais de mil profissionais dos mais diversos órgãos municipais estarão envolvidos na organização do Réveillon da Esperança em Niterói.

Tradicionalmente fechada ao trânsito, neste ano a Praia de Icaraí contará com um fluxo normal de veículos. A população deve ficar atenta às mudanças de horários de estacionamento nas vias. Para quem for se deslocar, a Prefeitura recomenda a utilização de transporte público. A Defesa Civil do município montou um esquema especial para atendimento de emergências.

A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) elaborou um esquema especial de trânsito para organizar a circulação de veículos nos bairros e locais específicos para estacionamentos. A Secretaria de Ordem Pública (Seop) estará nas ruas no dia 31 com mais de 250 guardas municipais e agentes da Seop garantindo o ordenamento público.

O esquema operacional contará ainda com o apoio dos seguintes órgãos públicos: Neltur, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), as Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, de São Francisco, Charitas, Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten), Defesa Civil, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Saúde .