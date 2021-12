Segundo infectologista, o principal motivo para a alta circulação da Influenza é a baixa adesão à vacina da gripe. - Divulgação

Uma nova variante do vírus Influenza, causador da gripe, foi identificada em vários locais do Brasil. No estado do Rio de Janeiro, os casos estão cada vez mais frequentes e ganharam status de epidemia – quando o volume de casos já ultrapassou as fronteiras do estado –, e, por isso, é muito importante que a população esteja alerta, como sugerem os especialistas em saúde.