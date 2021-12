Banhistas reclamaram do vandalismo na placa de informações da Praia do Sossego, na Região Oceânica de Niterói. - Divulgação Instagram Curto Niterói

Banhistas reclamaram do vandalismo na placa de informações da Praia do Sossego, na Região Oceânica de Niterói. Divulgação Instagram Curto Niterói

Publicado 29/12/2021 20:09

As placas de sinalização da Praia do Sossego, na Região Oceânica de Niterói, vem sofrendo atos de vandalismo e depredação. No último final de semana, uma amanheceu quebrada. “Os maiores prejudicados com isso são os próprios frequentadores”, lamentou a Prefeitura por meio das redes sociais.

O local, que passou por obras de infraestrutura para se adequar aos parâmetros necessários para receber o certificado de Bandeira Azul, já recebeu uma escada de pedra para acesso à praia com guarda-corpo e áreas de descanso, mirantes de contemplação acessível a cadeirantes e sistema verde com jardins de chuva como forma de manejo de águas pluviais. Também foi concluída a construção do pórtico de entrada em madeira, colocação de lixeiras, sinalização para educação ambiental e para ciclos, contêiner com posto destacado para a Guarda Ambiental, banheiro acessível, lava-pé e chuveirão.



Bandeira Azul

Um dos mais belos recantos de Niterói, a Praia do Sossego, entre Piratininga e Camboinhas, é oficialmente a primeira praia da cidade a receber o certificado internacional de sustentabilidade Bandeira Azul. O prêmio é concedido a praias, marinas ou embarcações que possuam um elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema como um todo. O certificado internacional é um programa credenciado pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e pela Unesco. É uma espécie de passaporte que certifica que o local está entre os melhores com a garantia de um símbolo de qualidade, beleza e preservação ambiental.