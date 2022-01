A execução do policiamento realizado pelo 12º BPM garantiu o clima de paz durante o Réveillon nas ruas. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A execução do policiamento realizado pelo 12º BPM garantiu o clima de paz durante o Réveillon nas ruas.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 01/01/2022 12:29 | Atualizado 01/01/2022 13:14

"Foi um Réveillon na paz. Quase ninguém nas ruas e o planejamento e a execução do policiamento realizado pelo comandante do Batalhão de Niterói (12º BPM), tenente-coronel Marcelo Carmo, foi excepcional", disse ao O Dia, o responsável pelo 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), Sylvio Guerra, que comanda os quatro batalhões que compõem o 4º CPA, sendo 7º BPM (São Gonçalo), 12º BPM (Niterói), 25º BPM (Cabo Frio), e 35º BPM (Itaboraí).

O comandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), Sylvio Guerra, passou o Réveillon em Niterói de onde foi possível ver os fogos.

"Não vi e nem ouvi fogos", disse a moradora de Icaraí, Leila Rabello Gomes. Ela estava acompanhada da filha e disse que foi muito tranquilo a movimentação pelo bairro.

O Réveillon em Niterói foi marcado pela queima de fogos de artifício em dez pontos da cidade. Sem os tradicionais shows da virada de ano na Praia de Icaraí, ainda em razão da pandemia do coronavírus, os pontos de queima de fogos foram escolhidos de forma estratégica para evitar uma grande circulação de pessoas e deu certo.

O espetáculo pirotécnico aconteceu na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Barreto; no Mirante da Vila Ipiranga, no Fonseca; no Parque Esportivo do Caramujo; no reservatório de Água do Badu, em Pendotiba; no monumento Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa; no Macquinho, no Morro do Palácio, no Ingá; no reservatório de água do Morro do Cavalão, em Icaraí; no Forte do Pico, em Jurujuba, no reservatório de água de Camboinhas; e no Loteamento Boavista, em Itaipu.



De acordo com a Prefeitura da cidade, os fogos foram colocados em locais seguros para a população e sem risco para o meio ambiente. Outra preocupação foi garantir uma boa visibilidade. A queima de fogos aconteceu de forma simultânea nos dez pontos e durou cerca de 12 minutos. Os fogos de artifício foram de baixo estampido, para evitar poluição sonora e preservar, sobretudo, idosos, enfermos e animais domésticos.

Cada um dos dez pontos teve uma tonelada e meia de fogos em várias cores, com o predomínio do dourado, e que formaram figuras de flores, estrelas e cometas. Os fogos tiveram alcances de 120 e 80 metros, o que corresponde a prédios de 40 e 26 andares. Cada ponto teve o apoio de dois bombeiros com todos os equipamentos necessários.