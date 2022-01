A Secretaria Municipal de Saúde realiza, por dia, cerca de 5 mil testes nos 55 pontos de testagem para Covid-19 espalhados pela cidade. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 28/01/2022 19:24

Após três semanas com números expressivos de casos de Covid-19, Niterói diminuiu a taxa de positividade para a doença. Atualmente, 30% dos testes realizados no município têm resultado positivo. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói, o prefeito Axel Grael lembrou que a cidade chegou a registrar quase 50% de testes positivos na segunda semana do ano.

“É fundamental continuarmos avançando na vacinação. São as vacinas que nos protegem e salvam vidas. Estamos chegando aos 5 anos, completando toda a cadeia etária de vacinação. É isso que garante a proteção da população como um todo”, destacou Grael ao frisar que quase 70% dos internados na cidade não têm esquema vacinal completo contra a Covid-19 e parte dos casos de internação, por sua vez, estão ligados à falta de vacinação.



Segundo as informações, a Secretaria Municipal de Saúde realiza, por dia, cerca de 5 mil testes nos 55 pontos de testagem para Covid-19 espalhados pela cidade. A cada 10 testes realizados, 3 são positivos. O número de casos, contudo, não está se refletindo em aumento expressivo no número de casos graves e óbitos. O índice de letalidade da doença, que já foi de 3%, está em 0,1%.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, também defendeu que a vacina diminui o impacto dos casos na cidade.



“Os dados da última semana indicam que o pico da onda passou e a gente começa a ver uma diminuição no número de pessoas procurando as unidades com sintomas gripais e positividade dos testes. Isso é resultado dos nossos índices de vacinação e da consciência do niteroiense sobre a importância de manter cuidados sanitários”, disse o secretário.



Vacinação das crianças - A Prefeitura de Niterói vacina, nesta sexta-feira (28), todas as crianças de seis anos contra a Covid-19. Pensando na volta às aulas, o município acelerou a imunização das meninas e meninos de 05 a 11 anos, que começaram a receber a dose da vacina na semana passada. O planejamento é que o calendário de vacinação deste grupo, que começou pelas crianças com comorbidades e deficiências permanentes, seja concluído já na semana que vem.



Segundo o Executivo, na última quinta (27), foram vacinadas crianças de 07 anos. Na semana que vem, o calendário chega às crianças de 05 anos. De terça a sexta-feira (01 a 04/02), o município manterá repescagem para as crianças que ainda não tenham se vacinado contra a Covid-19.



"Para receber o imunizante, as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. A criança tem que estar acompanhada de um responsável legal que deverá estar de posse da carteira de vacinação do menor. A vacinação deste grupo acontece na Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h", informou a Saúde no texto.



Aplicativo de monitoramento de trânsito - Durante a transmissão ao vivo, o prefeito ainda falou sobre o lançamento do aplicativo da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans). "Com ele, qualquer pessoa pode acessar as 28 câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) e, assim, escolher a melhor rota para se deslocar pelo município", ressaltou o prefeito.



A plataforma pode ser acessada por meio do endereço eletrônico appnittrans.niteroi.rj.gov.br no navegador Google Chrome para usuários Android ou no navegador Safari para usuários iOS (Apple).



“Esse aplicativo é muito bacana porque além de indicar a situação do trânsito nas ruas da cidade, ele também permite que você acesse várias câmeras da cidade. É uma forma do cidadão planejar seu deslocamento da forma mais confortável e eficiente para ele”, disse Grael.



O objetivo é oferecer ao cidadão de forma gratuita e transparente a possibilidade de monitorar os principais corredores viários da cidade a partir da mesma tecnologia de gestão de trânsito utilizada pela NitTrans. Na plataforma, ao clicar nos pontos sinalizados em um mapa de Niterói, o usuário acessa as mesmas imagens transmitidas aos operadores que trabalham no monitoramento da cidade no CCO Mobilidade.



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS



28/01 - 6 anos;



31/01 - 5 anos;



Repescagem: de 01/02 à 04/02 (terça à sexta).



ENDEREÇOS DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS



- Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



- Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



- Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.



A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.



DOCUMENTAÇÃO



Carteira de vacinação da criança



Identidade ou certidão de nascimento



CPF ou cartão SUS



Comprovante de residência do representante legal



Laudo médico indicando condição clínica (comorbidades e deficiência permanente)



LOCAIS DE TESTAGEM EM NITERÓI



Policlínicas: Dr. Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Dr. Guilherme Taylor March, Fonseca; Dr. Francisco da Cruz Nunes, Largo da Batalha; Dr. João da Silva Vizella, Barreto e Policlínica de Piratininga.



Unidades Básicas de Saúde (UBS): Centro, Morro do Estado, Santa Bárbara.



Programa Médico de Família (PMF) e Clínica Comunitária da Família (CCF): Baldeador, Badu, Bernardino, Boa Vista, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Colônia, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Grota I, Grota II, Ititioca, Jonathas Botelho, Jurujuba, Leopoldina, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Nova Brasília, Palácio, Ponta D’areia, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso, Vila Ipiranga, Viradouro, Vital Brazil e CCF Badu, Ilha da Conceição, Teixeira de Freitas e Várzea das Moças, Morro do Céu, Cavalão, Coronel Leôncio e Jacaré.



Praça do Vital Brazil - R. Maestro José Botelho, Vital Brazil;



Igreja Lagoinha - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 5260, Piratininga;



Capela Divino Espírito Santo - Rua Ver. José Vicente Sobrinho, 485, Engenhoca;



Drive-thru da UFF.



Documento de identificação com foto e comprovante de residência.



No drive-thru, também será preciso apresentar o QrCode de agendamento recebido via aplicativo.