A Escola Municipal Felisberto de Carvalho, em Pendotiba, é a sexta do município a ser completamente reformada. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A Escola Municipal Felisberto de Carvalho, em Pendotiba, é a sexta do município a ser completamente reformada.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 27/01/2022 17:45

A Prefeitura de Niterói entregou, nesta quinta-feira (27), a reforma geral da Escola Municipal Felisberto de Carvalho, em Pendotiba. O processo de revitalização da Rede Municipal de Educação foi intensificado desde o ano passado, no intuito de oferecer um espaço adequado e modernizado para a volta às aulas dos alunos. A unidade é a sexta do município a ser completamente reformada. Outras 85 escolas já passaram por intervenções.

O prefeito Axel Grael visitou as instalações acompanhado do secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, do presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, e de profissionais de educação da rede.

A escola passou por uma reforma em todo o ambiente escolar, incluindo pintura interna e externa, reparos do telhado e da cozinha, reestruturação do sistema de esgoto e instalação de um sistema automático de escoamento de água. Além disso, foram construídos um pátio e uma quadra, com cobertura, para garantir um espaço confortável e seguro para os alunos.

“Niterói já é uma referência em educação. Estamos enfrentando um grande desafio com a pandemia. É um momento difícil, mas são em situações assim que temos oportunidades para avançar. Investimos e aceleramos a modernização das nossas escolas. Estamos fazendo tudo com carinho e acolhimento para os alunos, e vamos seguir trabalhando para fazer cada vez melhor”, afirmou Axel Grael.

Em 2021, cinco unidades da rede de ensino foram completamente reformadas: escolas municipais Vila Costa Monteiro (Ititioca) e Anísio Teixeira (São Domingos) e as UMEIs Prof.ª Margareth Flores (São Francisco), Lizete Fernandes Maciel (Jacaré) e Prof. Hilka de Araújo Peçanha (Santa Rosa). Além disso, várias outras receberam serviços de manutenção.

“Estamos entregando mais uma escola totalmente reformada, e nos readaptando para esse novo período que vamos enfrentar na volta às aulas. Esses investimentos são importantes porque melhoram a autoestima dos alunos e profissionais de educação. Teremos que encarar um período de muito trabalho para repor conteúdo e recuperar as perdas que os alunos sofreram durante esse período da pandemia”, explicou o secretário Vinicius Wu.

A E.M Felisberto de Carvalho foi fundada no início do século XX e foi absorvida pelo município em 2009. Seu nome foi dado em homenagem ao Professor Felisberto Rodrigues Pereira, um educador, jornalista, musicista e escritor, que nasceu em Niterói no ano de 1950 e deixou um legado na memória e na educação brasileira. Atualmente a unidade atende aproximadamente 600 alunos do Ensino Fundamental e está sob a gestão da diretora geral Eliane da Conceição.

“Estamos muito felizes em entregar mais uma escola reformada e ampliada. Toda a rede municipal de educação está passando por intervenções, principalmente com a pandemia, para adequar e modernizar as unidades. Aqui, além da reforma, construímos uma nova quadra para atividades de educação física e apoio às iniciativas da unidade, um ambiente muito aguardado por toda a comunidade escolar”, destacou Fernando Cruz, presidente da Fundação Municipal de Educação.