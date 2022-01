Para receber o imunizante, as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. - Divulgação PMN

Publicado 26/01/2022 18:32

A Prefeitura de Niterói vacinou, nesta quarta-feira (26), todas as crianças de oito anos contra a Covid-19. O planejamento é que o calendário de vacinação deste grupo, que começou pelas crianças com comorbidades e deficiências permanentes, seja concluído já na semana que vem.



Nesta terça (25), foram vacinadas crianças de 09 anos. Na quinta (27), será a vez das de 07 anos. Na sexta, de 06 anos. Havendo disponibilidade de doses, na semana que vem, o calendário chega às crianças de 05 anos. De terça a sexta-feira (01 a 04/02), o município manterá repescagem para as crianças que ainda não tenham se vacinado contra a Covid-19.



Para receber o imunizante, as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. A criança tem que estar acompanhada de um responsável legal que deverá estar de posse da carteira de vacinação do menor. A vacinação deste grupo acontece na Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.



A Prefeitura ressaltou que em 16 de dezembro de 2021, foi aprovada pela Anvisa a administração da vacina Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. "Esse é o único imunobiológico autorizado no Brasil para vacinação de pessoas a partir de 12 anos. Mais de 39 países vacinam crianças contra a Covid-19 e, só nos EUA, mais de 5 milhões de crianças já foram vacinadas. Além disso, a OPAS/OMS já ratificou a importância do Brasil iniciar o quanto antes a vacinação das crianças a partir de 5 anos. Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante para essa população chega ao país na segunda quinzena de janeiro", ressaltou o Executivo no texto.



Em nota técnica, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) explicou que as crianças também adoecem por Covid-19, são veículos de transmissão do vírus e podem desenvolver formas graves e até evoluírem para o óbito. De acordo com a Fiocruz, a vacinação de crianças vai reduzir formas graves e óbitos pela doença nessa faixa etária, além de colaborar com a redução das transmissões e ser uma das mais importantes estratégias para o retorno e manutenção segura das atividades escolares presenciais.



O calendário de vacinação das crianças é o seguinte: 26/01 - 8 anos; 27/01 - 7 anos;

28/01 - 6 anos; 31/01 - 5 anos. Repescagem: de 01/02 à 04/02 (terça à sexta)



Os endereços de vacinação das crianças são:

- Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



- Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



- Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.



A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.



A documentação é a seguir: Carteira de vacinação da criança; Identidade ou certidão de nascimento



CPF ou cartão SUS; Comprovante de residência do representante legal; Laudo médico indicando condição clínica (comorbidades e deficiência permanente).