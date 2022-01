Com o novo aplicativo qualquer pessoa poderá acessar as 28 câmeras de monitoramento e, assim, escolher a melhor rota para se deslocar pelo município. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

O morador de Niterói poderá acompanhar em tempo real o trânsito da cidade utilizando apenas o seu smartphone. Isso será possível através do aplicativo da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), que será disponibilizado a partir desta quinta-feira (26).

De acordo com as informações, com ele, qualquer pessoa poderá acessar as 28 câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) e, assim, escolher a melhor rota para se deslocar pelo município.



Segundo a Prefeitura, o objetivo é oferecer ao cidadão de forma gratuita e transparente a possibilidade de monitorar os principais corredores viários da cidade a partir da mesma tecnologia de gestão de trânsito utilizada pela NitTrans.

"Na plataforma, ao clicar nos pontos sinalizados em um mapa de Niterói, o usuário acessa as mesmas imagens transmitidas aos operadores que trabalham no monitoramento da cidade no CCO Mobilidade", informou o Executivo no texto.



O prefeito Axel Grael disse que a mobilidade urbana é desafio das grandes cidades em todo o mundo, para o qual não existe solução milagrosa. "Sobretudo, numa cidade como Niterói, que está inserida numa complexa região metropolitana e tem uma das maiores relações de automóvel por habitante no País. Por isso, investimos em obras viárias, no incentivo ao uso de bicicleta e do transporte público, na fiscalização e no uso de tecnologias, como os sinais inteligentes e este aplicativo, que será uma importante ferramenta para os niteroienses”, afirmou Grael.



Conforme os detalhes, o aplicativo é desenvolvido em parceria com a empresa Engie e hospedado na plataforma própria de sites da Prefeitura de Niterói pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle e pode ser acessado por meio do endereço eletrônico appnittrans.niteroi.rj.gov.br no navegador Google Chrome para usuários Android ou no navegador Safari para usuários iOS (Apple).



Na plataforma Android, ao abrir a tela principal, basta clicar no menu lateral e, em seguida, em Instalar Aplicativo. Usuários iOS, devem clicar no ícone Compartilhar do sistema operacional, em seguida na opção Adicionar à Tela de Início e em Adicionar. O aplicativo ainda tem a opção de acesso via web, utilizando o mesmo endereço.

O presidente da NitTrans, Gilson Souza, comentou o trabalho de modernização desenvolvido pela empresa.



“Implementamos as novas tecnologias em todos os nossos serviços, assim como preza a Prefeitura de Niterói em todas as áreas de atuação. O aplicativo NitTrans vem justamente para ser mais um passo no processo de inovação tecnológica na gestão da NitTrans, que tem como princípios a modernização e a transparência”, realçou Souza.



No aplicativo, os niteroienses também poderão obter as informações de trânsito postadas no twitter da Nittrans (@NITTRANS). A engenheira e diretora de Planejamento de Trânsito da NitTrans, Amanda Machado, conta que o projeto foi desenvolvido sem custos, a partir do conceito de Smart City, com otimização orçamentária.



“Cidade inteligente é aquela que não desperdiça recursos. Esse aplicativo foi desenvolvido a partir do trabalho interno de inteligência, com tecnologia já aplicada no CCO e adaptada para que seja disponibilizada à população”, finalizou o presidente da NitTrans.