A equipe foi recebida pelo prefeito Axel Grael.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 26/01/2022 19:07

Uma equipe de técnicos especializados da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia da cidade de Niterói que realizou uma missão de 15 dias em apoio ao governo da Bahia, na tragédia das chuvas, foi recebida nesta segunda-feira (24) pelo prefeito Axel Grael. Composta por engenheiros civis, geólogos e geógrafos, a equipe de sete especialistas, chefiada pelo tenente-coronel Walace Medeiros, secretário de Defesa Civil de Niterói, é habilitada em análise de encostas e anomalias estruturais em edificações.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, entrou em contato com o Governo da Bahia para oferecer o apoio, que foi aceito de imediato. "É importante que haja essa solidariedade entre as cidades. Temos uma Defesa Civil estruturada. Não podíamos deixar de dar esse apoio. Isso ajuda a trazer, também, mais experiência para nossa a equipe," disse Grael.

O secretário de Defesa Civil, Walace Medeiros, ressaltou o papel fundamental da equipe durante a missão na Bahia.

“Fizemos um trabalho apoiando as equipes locais, avaliando as áreas atingidas, fazendo as vistorias. Foi um trabalho árduo, detalhista, para avaliar cada residência e definir se o imóvel pode ou não ser habitado”, disse o secretário.

A equipe de especialistas de Niterói fez uso das ferramentas de geoprocessamento, como o Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo), já utilizadas pela Secretaria, drones para captura de imagens aéreas, além da metodologia de avaliação de riscos a partir das análises de campo para a produção de relatórios técnicos e mapeamentos que subsidiarão os órgãos locais de Proteção e Defesa Civil.

Elisangela Dantas Veiga, técnica de Referência da Gestão Estadual de Assistência Social do Estado da Bahia esteve presente e ressaltou a importância da equipe técnica no trabalho realizado

"Aprendemos muito com essa equipe, adquirimos muita experiência, foi uma parceria nota 10. Nos trouxe muita segurança," relatou.