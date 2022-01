Durante o 7º Encontro de Gestores, o prefeito, Axel Grael, acompanhou, o lançamento do novo site da Prefeitura de sua equipe de Planejamento. - Divulgação PMN

Durante o 7º Encontro de Gestores, o prefeito, Axel Grael, acompanhou, o lançamento do novo site da Prefeitura de sua equipe de Planejamento.Divulgação PMN

Publicado 28/01/2022 19:00

Com o objetivo de aperfeiçoar a disseminação de informações entre a população, servidores e gestores públicos a Prefeitura de Niterói lançou nesta sexta-feira (28), no 7º Encontro de Gestores, o Portal do Planejamento. O Portal reúne os instrumentos de planejamento do município e pode ser acessado no site http://www.portalplanejamento.niteroi.rj.gov.br.

No ambiente estará disponível na íntegra os instrumentos de planejamento formais, além de informações em diversos formatos, como painéis interativos, vídeos e publicações, além das principais notícias sobre o planejamento municipal.

“O desenvolvimento do Portal do Planejamento reforça a importância da transparência da gestão e aproxima os niteroienses dos instrumentos de planejamento que possibilitam as diversas entregas e ações realizadas na cidade”, afirmou o prefeito Axel Grael.

De acordo com o conteúdo, ao acessar, o usuário encontrará informações sobre o Plano Estratégico Niterói Que Queremos (NQQ) 2013-2033. "O cidadão poderá consultar os projetos por Área de Resultado, assim como fazer o download do arquivo na íntegra. O Plano Niterói Que Queremos é o primeiro Plano Estratégico de desenvolvimento de curto, médio e longo prazos para a cidade, com ações que visam tornar Niterói “A melhor Cidade do Brasil para se viver e ser feliz”, realçou a Prefeitura no texto.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti disse que o equipamento de Planejamento é um espaço que reúne informações sobre os diversos instrumentos que a cidade utiliza para planejar, monitorar e avaliar suas políticas públicas. "Lá estão os planos estratégicos de curto, médio e longo prazos da cidade, além de informações sobre os principais projetos desenvolvidos pela Prefeitura. Com transparência e uma agenda proativa de modernização da máquina pública, esse espaço permitirá ao gestor público ter acesso a dados que auxiliem na tomada de decisão no desenvolvimento de políticas públicas para a cidade”, reforçou Benedetti.

O site também permite que o usuário consulte os instrumentos formais de Planejamento e Orçamento, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Dessa forma, o cidadão e o servidor de Niterói poderão conhecer a metodologia utilizada na cidade no desenvolvimento desses instrumentos, de forma didática e simplificada.

Encontro de gestores – Na primeira edição do encontro de gestores de 2022, todos os secretários apresentaram suas metas e ações prioritárias para o próximo ano. Além disso, as secretarias de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão fizeram uma apresentação sobre a situação financeira do município. A secretária municipal de Fazenda, Marilia Ortiz, destacou os bons resultados financeiros obtidos por Niterói em 2021.

“Ao longo do ano passado, foi realizado um grande trabalho de implementação das melhores práticas de gestão para incrementar a arrecadação, garantir a saúde financeira do município, modernizar os serviços, priorizar o foco no cidadão e fortalecer a integridade e transparência. Isso se refletiu em um 2021 de ótimos resultados financeiros e vamos trabalhar cada vez mais para resultados ainda melhores neste ano”, afirmou a secretária.