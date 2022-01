Ao todo, 300 homens atuarão em todos o finais de semana para apertar o cerco. - Divulgação Site PMN - Foto: Alexandre Vieira

Ao todo, 300 homens atuarão em todos o finais de semana para apertar o cerco.Divulgação Site PMN - Foto: Alexandre Vieira

Publicado 03/01/2022 15:12

A Operação Verão foi antecipada este ano e será realizada em toda a orla de Niterói. A Prefeitura reforçou e ampliou as ações para os fins de semana e feriados. Ao todo, 300 homens entre agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Subsecretaria de Trânsito e Transporte (SSTT) e outros órgãos públicos atuarão em todos o finais de semana em pontos estratégicos da cidade para apertar o cerco contra infrações de trânsito e estacionamento em local proibido, entre outras irregularidades.

Segundo as informações, agentes da NitTrans estarão nas ruas para orientar os motoristas. "Além disso, será ampliada a fiscalização de casos de estacionamento irregular nas vias da Região Oceânica. Carros parados em locais proibidos serão multados e estarão sujeitos a reboque. Além disso, os painéis de informações da cidade trarão, em tempo real, as condições de trânsito nos acessos às praias da cidade", informou a Prefeitura no texto.



A NitTrans estima que, nos dois últimos finais de semana, houve um aumento de cerca de 40% no fluxo de veículos em direção às praias, em relação à média para o período. Por isso, o município fará um novo estudo e mapeamento para colocar em prática novas estratégias, levando em consideração todo o movimento esperado durante o verão.



O presidente da Nittrans, Gilson Souza, considera que este ano Niterói terá um verão mais concorrido. "Passamos até então por um longo período de restrições em razão da pandemia. Vamos nos preparar ainda melhor para atender às novas demandas de trânsito e isso passa por esta parceria entre NitTrans, Secretaria de Mobilidade e Urbanismo e Secretaria de Ordem Pública. A Prefeitura de Niterói atua em coordenação para que a operação de trânsito aconteça de forma integrada”, explicou Souza.



O subsecretário de Trânsito e Transportes, Murillo Moreira Júnior disse que a cidade vai ter uma demanda reprimida por conta do covid 19. "As pessoas buscam locais abertos e áreas de lazer. Niterói hoje é muito procurada por ter qualidade em diversos quesitos. As pessoas se sentem mais seguras aqui, até pelos protocolos e comportamento da população em relação aos cuidados com a pandemia. A mudança de estratégia neste momento é muito natural, diante da grande procura pelas nossas praias”, observou o subsecretário.